Conte spiega così lo 0-0 del Napoli a Venezia: "Il campo non era stato bagnato e la palla non scivolava" Il tecnico degli azzurri ha lamentato questo aspetto al termine della partita che per la sua squadra è stata un mezzo passo falso nella corsa scudetto.

"Il campo non era stato bagnato e la palla non scivolava". Antonio Conte usa questa considerazione per spiegare una delle difficoltà incontrate dal Napoli a Venezia. Bloccato sullo 0-0, ha compiuto un passo falso nella corsa scudetto con Atalanta e Inter. "È la prima volta che succede questa cosa – ha ammesso in diretta tv a Dazn -. Ho chiesto a Eusebio Di Francesco se lo avessero fatto apposta, ma mi ha detto di no. La palla non scorreva".

La ramanzina: "Inaccettabile prendere un contropiede in 2 contro 6"

Altro nervo scoperto, il finale del match i lagunari: troppo alti i rischi corsi, compresa la possibilità di ritrovarsi battuti e beffati come accaduto in altre occasioni. E qui l'allenatore esprime senza mezzi termini il proprio disappunto per l'atteggiamento dei partenopei. "Quello che non deve capitare è prendere un contropiede in 2 contro sei… Quelle sono le cose che mi fanno arrabbiare perché in situazioni del genere significa che non ci siamo con la testa. E non accettabile questo. Le squadre che cercano di diventare forti hanno sempre la testa in campo fino all'ultimo".

Conte contento della prestazione: "Ma se non fai gol…"

È questa la pecca che il tecnico salentino trova nella prestazione del Napoli e proprio non riesce a mandare giù. Quanto alla prestazione, ha nulla da eccepire. Anzi… le sensazioni ricavate sono state positiv. "Se c'è stata una squadra che ha fatto la partita questa è stata il Napoli. E l'ha fatta su un campo difficile, contro una squadra in salute. La gara di oggi non è stata come quella di Como. Chi ha giocato contro di loro qui ha sempre faticato, ma se segni magari riesci anche a portarla a casa. Il punto è che quando hai tante occasioni devi fare gol, le partite le vinci così ed essendo anche un po' più cattivo in certe situazioni".

La sosta di campionato: "Cambia poco, lavoriamo e basta"

Atalanta-Inter chiuderà la 29ª giornata poi ci sarà la sosta per la Nazionale impegnata in Nations League. "La partita di questa sera per noi non sposta niente. Ho sempre detto che dobbiamo guardare a noi stessi e dare tutto come abbiamo fatto oggi. Poi alla fine vedremo qual è il prodotto dei nostri sforzi. Quanto alla sosta – ha concluso Conte -, non cambierà niente. Lavoreremo con chi rimarrà, e saranno più di 10 calciatori. Se c'è qualcuno in ritardo cercheremo di sfruttare questo periodo per lavorare e portare tutti sullo stesso stesso livello".