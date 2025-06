video suggerito

Il Mamelodi saluta il Mondiale per Club con una danza per i suoi tifosi: una lezione di sport e di vita Il Mamelodi Sundowns è stato eliminato dal Mondiale per Club dopo il pareggio per 0-0 con il Fluminense: al fischio finale i calciatori salutano con una danza per i loro tifosi, una lezione di sport e di vita. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Mamelodi Sundowns è stato eliminato dal Mondiale per Club dopo il pareggio per 0-0 con il Fluminense: al fischio finale i calciatori salutano con una danza per i loro tifosi, si balla in campo e sugli spalti. Un momento molto bello che fa capire come la sconfitta, così come la vittoria, sia un momento da affrontare tutti insieme. Una lezione di sport e di vita.

Il club di Pretoria ha disputato un torneo di alto profilo e si è giocato le sue carte fino alla fine ma non è riuscito ad entrare nella fase ad eliminazione diretta: nonostante la delusione per l'eliminazione i giocatori hanno celebrato il momento con una danza tradizionale e lo hanno fatto davanti ai loro tifosi.

Mamelodi Sundowns eliminato dal Mondiale per Club: i calciatori salutano con una danza per i loro tifosi

I Mamelodi Sundowns sono stati eliminati dal Mondiale per Club dopo un pareggio contro il Fluminense. La vittoria era fondamentale per accedere alla fase successiva ma sudafricani hanno concluso con uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca. L'avventura del club di Pretoria al torneo FIFA si è conclusa con una danza che ha catturato l'attenzione di tutto il pubblico presente e i sui social.

Subito dopo l'ultima partita i giocatori dei Sundowns si sono uniti spalla a spalla e hanno iniziato una danza tradizionale per ringraziare il loro pubblico e guadagnandosi gli applausi dei tifosi presenti allo stadio. A quel punto anche sugli spalti i supporter sudafricani hanno iniziato a danzare ed è stato un momento molto intenso, che ha messo in mostra il forte legame che c'è tra club e tifosi.

Concludendo al terzo posto nel Gruppo F con quattro punti conquistati, il Mamelodi Sundowns sono stati eliminati per un punto rispetto ai 5 del Fluminense: nonostante avesse nelle proprie mani il destino nell’ultima partita, la squadra non è riuscita a ottenere il risultato necessario per accedere agli ottavi di finale ma il suo cammino ha destato grande simpatia e mostrato anche calciatori interessanti.