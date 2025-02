video suggerito

Manna svela cos'è successo con Kvaratskhelia a Napoli prima del PSG: "Siamo stati quasi ricattati" Giovanni Manna nel corso di una conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno ha fatto il punto sul mercato del Napoli: dall'addio di Kvaratskhelia fino all'arrivo di Okafor dal Milan.

A cura di Vito Lamorte

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nel corso di una conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno, in cui ha fatto il punto sul mercato degli azzurri, ha raccontato cos'è successo con Kvaratskhelia prima della cessione: “Ci tenevamo a precisare e chiarire alcune dinamiche. Noi ringraziamo Kvaratskhelia per quello che ha fatto in questi anni. Abbiamo provato a sanare una situazione complicata: siamo stati costretti a fare questa cessione nel mese di gennaio, non siamo stati ricattati ma quasi. Il Napoli ha lavorato per provare a sostituirlo in questa sessione, ma è difficile che i calciatore forti a gennaio si spostano e alcuni valori non erano congrui con alcuni parametri che il Napoli ha e avrà, soprattutto a livello salariale".

Il dirigente del club azzurro ha parlato anche del mancato arrivo di Danilo, con cui c'era anche un accordo totale: "Per quanto riguarda Danilo, lo conosco personalmente. Avevamo un accordo: avevamo pressoché definito tutto. Ci aspettavamo il suo arrivo dopo l’accordo: poi lui ha fatto una scelta di vita. L’avevamo portata avanti fino a un certo punto, purtroppo è andato così".

Manna ha parlato anche della trattativa per Comuzzo della Fiorentina: "Su Comuzzo avevamo l’intenzione di fare un investimento per il futuro, e permetteva a Rafa Marin di andare a giocare da un’altra parte”.

Manna fa una valutazione del mercato: "Bisogna avere un po’ di coerenza"

Il direttore sportivo del Napoli ha fatto una valutazione del mercato: “La rosa è questa. Bisogna restare concentrati sul lavoro e non pensare più a niente. Con il mister ci siamo confrontati, chiaro che non siamo contenti, io per primo. Le aspettative della gente a volte sono troppo alte, e le abbiamo creato anche noi. Ma siamo consapevoli di avere un gruppo che è in grande crescita e non dobbiamo sminuirlo. Su Yeremay ci siamo interessati, come per altri giocatori, ma nulla di più. C’è un’aspettativa della piazza molto alta: noi dobbiamo stare tranquilli e avere contatto con la realtà. L’allenatore sa quello che dobbiamo fare: il mercato non è finito ieri e il Napoli non è finito ieri. Bisogna avere un po’ di coerenza. Ci sono club che possono fare alcune cose e che noi non possiamo fare: se dobbiamo fare operazioni per accontentare la piazza, non è il nostro modo di lavorare e la nostra idea”.

Sui vari nomi del possibile sostituto di Kvara si è espresso così: "Garnacho è un giocatore che abbiamo trattato anche prima della partenza di Kvara. Eravamo molto vicini alla cifra richiesta dallo United, il giocatore per lasciare la Premier League voleva essere accontentato economicamente, a noi non è sembrato corretto nei confronti degli altri calciatori in rosa. Con Adeyemi avevamo una bozza di accordo con il Dortmund. Siamo stati lì, abbiamo parlato ma il calciatore non era sicuro e non è voluto venire adesso. Non abbiamo voluto insistere. Tutti i calciatori che sono arrivati da quest’estate hanno voluto fortemente venire a Napoli. Io non devo convincere nessuno in questo momento: se vuoi venire, vieni. I soldi della cessione di Kvara e di quelle che verranno nel futuro li investiremo per rinforzare la rosa. Saint-Maximin? Ci sono stati problemi burocratici. Un peccato averci pensato troppo tardi a un profilo come lui: abbiamo perso tempo a inseguire altri grandi giocatori".

Infine, Manna ha parlato anche dell'arrivo di Noah Okafor: "La situazione di Okafor con Milan e Lipsia sono dinamiche di altri club, non è vero che non ha passato le visite mediche. Per ora è un po’ indietro rispetto ai nostri parametri. Penso abbia bisogno di un po’ di tempo per entrare in condizione".