Kvaratskhelia al PSG, tutte le cifre: il nuovo stipendio e quanto guadagnerà il Napoli Khvicha Kvaratskhelia è pronto a diventare un nuovo giocatore del PSG per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Le cifre dell'affare sono solo da perfezionare ma l'operazione è ben avviata. Il georgiano guadagnerà uno stipendio di quasi 10 milioni l'anno.

A cura di Fabrizio Rinelli

Khvicha Kvaratskhelia non è stato convocato per la sfida vinta dal Napoli di Conte contro il Verona. Il georgiano da alcuni giorni infatti stava facendo i conti con un affaticamento muscolare che però parallelamente si è incrociato con la vicenda di mercato che l'ha riguardato da vicino e che lo vede ormai a un passo dal trasferimento al PSG. Il tecnico dei partenopei ha pubblicamente confermato l'affare sottolineando come sia stato lo stesso giocatore a chiedere di essere ceduto. L'operazione potrebbe anche definirsi in maniera definitiva nella giornata di oggi.

La cifra richiesta dal Napoli per cedere il georgiano si attesta intorno agli 80/90 milioni anche se i parigini vorrebbero abbassare le pretese di De Laurentiis con un prezzo diverso. I partenopei pretendono solo cash e per questo motivo potrebbe venire incontro al PSG. L'accordo che vorrebbero chiedere i francesi, dopo una prima proposta di 45 milioni rifiutata dal Napoli, si attesta sulla base di 60/65 milioni di euro ma la sensazione è che la trattativa possa concludersi a metà strada ovvero sui 70/75 milioni di euro. A Kvara uno stipendio da 8 milioni + 2 di bonus.

Il georgiano in partita guidato da Conte alle sue spalle.

I dettagli dell'accordo tra il Napoli e il PSG per Kvara

Secondo ESPN i due club si incontreranno oggi per finalizzare un accordo che però non prevederebbe l'inserimento di nessuna contropartita tecnica, ovvero, nessun giocatore del PSG da coinvolgere nell'operazione. Inizialmente infatti si era parlato con insistenza di Milan Skriniar che però, insieme a Kolo Muani, è coinvolto in altre trattative. La cifra in ballo è davvero importante. Si tratta di un affare assolutamente positivo per gli azzurri che avevano preso Kvara due anni per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Kvara esulta dopo il gol al Milan.

Quanto guadagnerà Kvara al PSG: il suo stipendio

Kvaratskhelia era stato accostato al Liverpool in questo mese, e forse anche per questo il PSG ha voluto accelerare le pratiche di trasferimento c0l Napoli. Col PSG ormai pare tutto fatto e si prevede un accordo completo tra i due club già nella giornata di oggi con il giocatore pronto a recarsi a Parigi nei prossimi giorni di questa settimana per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto.

Kvaratskhelia ha già concordato i termini dell'ingaggio col PSG per un contratto di cinque anni che ora il georgiano si appresta a firmare nel minor tempo possibile. Lo stipendio sarà di molto superiore a ciò che percepisce attualmente agli azzurri: 8 milioni di base fissa + 2 di bonus rispetto agli 1,5 milioni netti che percepisce nel club di De Laurentiis. Il presidente azzurro, una volta incassata la cifra, insieme al ds Manna userà in parte quella somma per garantire ad Antonio Conte un sostituto all'altezza come Alejandro Garnacho del Manchester United.