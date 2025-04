video suggerito

Nella curva del PSG spunta uno striscione con un ragazzo con la tuta del Napoli: è per Diego De Vivo I tifosi del PSG hanno dedicato uno striscione a Diego De Vivo, il giovane calciatore e tifoso del Napoli deceduto.

A cura di Marco Beltrami

In occasione della partita del campionato francese tra il PSG e l'Angers sugli spalti del Parco dei Principi di Parigi è spuntato un enorme striscione con l'immagine di un ragazzo con la tuta del Napoli. Un tributo enorme a Diego De Vivo, ovvero il giovane calciatore della "Cantera Napoli" deceduto nei giorni scorsi a soli 14 anni.

Lo striscione dei tifosi del PSG per Diego De Vivo nel match contro l'Angers

Sulla tribuna Auteuil, ovvero il settore occupato dai tifosi più caldi del Paris Saint-Germain ecco un grandissimo striscione con il disegno del ragazzo circondato da corone di allora, e una divisa azzurra con il logo della squadra partenopea. Sotto la scritta "Diego vive" a fugare ogni dubbio sul riferimento dei sostenitori della squadra di Luis Enrique. I sostenitori della CUP (Collectif Ultras Paris) hanno deciso di tributare un pensiero per il quattordicenne, che ha tragicamente perso la vita per un malore.

Perché i tifosi del PSG hanno ricordato il giovane talento del Napoli

Questo in virtù di un gemellaggio tra i tifosi del PSG e quelli del Napoli che avevano onorato il ricordo di questo ragazzo, in occasione della sfida contro il Milan di Serie A. Una piccola coreografia che ha fatto il giro d'Europa e del mondo, e che certifica il legame tra le due curve.

Diego De Vivo è morto nella serata del 26 marzo, sul campo di una scuola calcio partenopea nella strada comunale Selva Cafaro a San Pietro a Patierno, quadrante Nord della città. Il promettente calciatore si è accasciato sul terreno di gioco prima di un allenamento tra lo shock di tutti i presenti. Una tragedia a cui hanno assistito anche i genitori del 14enne che si erano recati sugli spalti per assistere alla sessione. I soccorsi si sono rivelati inutili per evitare la morte di Diego che vive nel ricordo non solo dei tifosi del Napoli ma anche di quelli del Psg.