Calciomercato, news di oggi in diretta: Kvaratskhelia lascerà il Napoli, Milan su Walker. La Juve vuole Costa

Sia Inzaghi che Marotta hanno speso parole fantastiche per Frattesi ed hanno soprattutto dichiarato che il centrocampista della Nazionale non ha chiesto di essere ceduto. La Roma, che pareva in pole position per prelevarlo, si è sfilata. Ranieri ha detto che a queste cifre (si parla di 45 milioni) i giallorossi non trattano Frattesi.