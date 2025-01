video suggerito

Ranieri chiude la trattativa per Frattesi: “Non si possono spendere tutti quei soldi onestamente” Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, chiude in modo quasi totale alla trattativa di mercato per Davide Frattesi, che l’Inter ha valutato 45 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

In tanti lo vogliono. Ma Davide Frattesi con ogni probabilità rimarrà un calciatore dell'Inter. Si era parlato di un interessamento del Napoli, ma soprattutto della Roma, squadra che lo ha cresciuto da ragazzino. Ma l'affare difficilmente si farà. È stato lo stesso Claudio Ranieri ha gettare acqua sul fuoco delle trattative di mercato dicendo che a queste cifre l'acquisto non si concretizzerà. L‘Inter lo valuta 45 milioni di euro.

Ranieri chiude la trattativa di mercato per Frattesi

Prima di Bologna-Roma, il tecnico dei giallorossi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nella quale ha parlato del futuro del club, di Dybala e del mercato, quindi pure di Frattesi. Sir Claudio con poche parole ha smorzato ogni tipo di entusiasmo e ha chiuso la trattativa: "Se mi aspettavo che i Friedkin aprissero una trattativa così onerosa? Non c'è niente di definito, per quello che leggo. Detto questo non si possono spendere tutti questi soldi onestamente". Allenatore – manager, all'inglese, Ranieri che un rinforzo in ogni caso lo avrà, si fa il nome di Rocco Reitz del Borussia Monchengladbach.

Inzaghi e Marotta conferma Frattesi: non lascerà l'Inter

I rumors sono stati anche quasi totalmente smorzati in casa Inter. Simone Inzaghi, dopo il successo con il Venezia, ha parlato anche di Frattesi a DAZN: "Conto su di lui, è pienamente nel progetto. Ci ha dato tante soddisfazioni. Probabilmente vorrebbe più spazio, ma sa che c'è concorrenza. Ha parlato con Marotta e noi siamo contenti di averlo". Poi ha aggiunto, in conferenza stampa: "Lavora bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata, a differenza di chi dice che abbiamo litigato. Fossi in lui resterei".

Il presidente nerazzurro Marotta invece prima della sfida di Venezia ha parlato di Frattesi dicendo che il calciatore non ha chiesto di essere ceduto. Ha aggiunto, però, facendo un discorso generico che qualora un calciatore volesse andare via sarebbe accontentato: "Frattesi ha chiesto di andare via? Assolutamente no, è un bravissimo ragazzo e non ha chiesto trasferimenti. Sul mercato possono arrivare richieste dall'oggi al domani: se un giocatore manifesta il desiderio di cambiare, lo accontentiamo. Al momento però non ci sono elementi concreti per la partenza di Frattesi".