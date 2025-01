L’Inter vince 1-0 a Venezia: superata l’Atalanta, continua l’inseguimento al Napoli. Decide Darmian

video suggerito

Sesto successo consecutivo in campionato per l'Inter, che vince 1-0 in casa del Venezia. L'incontro è stato deciso da un gol di Darmian al 16′. L'Inter supera l'Atalanta e si porta a un punto dal Napoli, che ha giocato una partita in più e che stasera ospita il Verona. I migliori in campo sono stati i portieri: Stankovic e Sommer.

Lautaro crea, Darmian segna

Ha tanti assenti l'Inter, ma la formazione che schiera Inzaghi è comunque di alto livello. La partita è bella. Perché il Venezia, al netto di una posizione di classifica deficitaria, gioca davvero bene e soprattutto ci prova quando ha il pallone tra i piedi. L'Inter fa la partita e sfrutta anche un Lautaro in buona giornata. Il ‘Toro' di Bahia Blanca vuole il gol, ci prova, non lo trova, ma lo propizia al 16′ con una grande giocata. L'imbucata è buona, Lautaro si infila, fa un aggancio da maestro e calcia in porta, Stankovic è un portento, respinge da due passi, ma Darmian è solo e non può sbagliare, 1-0.

L'Inter vuole il raddoppio, ma non lo trova. Un po' per l'imprecisione di Taremi, altra prestazione insufficiente, e un po' perché Stankovic è davvero bravo. Il figlio d'arte nega il raddoppio a Lautaro. Ci provano pure Carlos Augusto e Asslani, all'intervallo è 0-1.

Sommer e Stankovic super, palo di Busio

Nella ripresa le emozioni aumentano. Perché il resta lo stesso ed essendo tutto in bilico c'è chi spera nel colpaccio e chi cerca spazi per chiudere i conti. Dunque occasioni di qua e di là. Quella più clamorosa ce l'ha Busio che al 73′ calcia dall'interno dell'area di rigore e colpisce il palo. Prima Sommer era stato straordinario su un colpo di testa straordinario di Doumbia. Ma le parate di Stankovic sono state di più, quella su Frattesi (entrato insieme a Thuram) è da rivedere un paio di volte, per capire la portata dell'intervento. Al 91′ occasione clamorosa per il Venezia, Pohjanpalo si trova un pallone d'oro, ma calcia in modo centrale e debole. Sommer blocca.