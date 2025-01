video suggerito

Inzaghi non dimentica la Supercoppa: "La finale si è riaperta dopo un fallo clamoroso su Asllani" L'allenatore dell'Inter torna sulla finale della Supercoppa persa con il Milan e lo fa parlando di Asllani: "Lui è stato molto criticato, ma ha subito un fallo clamoroso da Morata, fallo che non è stato fischiato, così si è riaperta la Supercoppa".

A cura di Alessio Morra

A Venezia l'Inter ha ottenuto il sesto successo consecutivo in campionato. L'incontro è stato deciso da un gol di Darmian e ha rimesso i nerazzurri davanti all'Atalanta. Dopo la partita Inzaghi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ha puntualizzato, ha fatto notare che la sua squadra ha ricevuto critiche eccessive ed ha anche parlato di un fallo (a suo dire) non fischiato nella finale di Supercoppa di Morata su Asllani. Quell'evento ha inciso sulla finale.

Inzaghi torna sul fallo di Morata su Asllani in Supercoppa

Sei successi in fila in campionato, in mezzo però la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana. Un ko bruciante. L'Inter era avanti 2-0 ed ha perso invece per 3-2, con il Milan che ha segnato il gol decisivo in pieno recupero. Dopo quella partita era stato fortemente criticato l'albanese Asllani, che si era perso Leao nel momento decisivo e che è stato coinvolto anche in un altro dei gol dei rossoneri.

Per una di quelle azioni Inzaghi recrimina a distanza di giorni. Il tecnico nerazzurro difendendo l'albanese ha detto: "Il tanto bistrattato Asllani ha subito un fallo clamoroso da Morata. E così si è riaperta la Supercoppa. E subito è stato criticato Asllani per quel gol subito quando ha preso un calcio e c'è stato un fallo clamoroso non fischiato".

E ricorda che l'Inter è l'unica delle squadre ad aver giocato in Supercoppa che ha vinto nella 20ª giornata

Poi Inzaghi ha voluto soffermarsi su un altro punto. Atalanta, Milan e Juventus le altre tre squadre che hanno partecipato alla Supercoppa al ritorno dall'Arabia Saudita hanno pareggiato, l'Inter è l'unica ad aver vinto. L'allenatore campione d'Italia ci tiene a rimarcare ciò: "Le altre della Supercoppa non hanno vinto? Se avesse pareggiato l'Inter, avrebbe fatto molto più notizia. Quando non vince l'Inter, si creano subito i processi".