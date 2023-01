Napoli-Cremonese di Coppa Italia, formazioni e dove vederla oggi in TV e streaming su Rai o Mediaset Napoli-Cremonese è il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La sfida tra la squadra allenata da Luciano Spalletti e quella del neo tecnico Davide Ballardini, si giocherà oggi, martedì 17 gennaio, alle ore 21:00. Qui tutte le info sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming della partita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli affronta la Cremonese nella partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: in palio la qualificazione ai quarti dove la vincente affronterà la Roma. La sfida tra la squadra allenata da Luciano Spalletti e quella del neo tecnico Davide Ballardini, si giocherà oggi, martedì 17 gennaio, alle ore 21:00 allo stadio Maradona, diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Le ultime news sulle formazioni: dopo il netto 5-1 contro la Juventus, Spalletti potrebbe optare per il turnover lasciando riposare Osimhen e Kvaratskhelia. In attacco spazio a Lozano, Raspadori e Simeone. In difesa ci sarà il neo acquisto Bereszynski. Ballardini, subentrato all'esonerato Alvini, chiamato all'impresa salvezza e potrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2.

La sfida si gioca con la formula dell'eliminazione diretta: in caso di parità alla fine dei tempi supplementari, si giocheranno due tempi supplementari ed eventuali rigori.

Partita: Napoli-Cremonese

Dove si gioca: Stadio Maradona, Napoli

Quando si gioca: martedì 17 gennaio 2023

Orario: 21:00

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Dove vedere Napoli-Cremonese in TV

Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Mediaset, nello specifico su Canale 5 a partire dalle ore 21:00.

Napoli-Cremonese, dove vederla in streaming

La gara del ‘Maradona' sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity fruibile tramite app su dispositivi mobili o tramite collegamento al sito attraverso il pc.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Cremonese

Il Napoli si dovrebbe schierare con il solito 4-3-3 visto contro la Juventus ma con interpreti diversi. A partire dal portiere, infatti tra i pali dovrebbe esserci Sirigu con Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus e Olivera a comporre la linea difensiva. Ndombele, Demme ed Elmas a centrocampo con il tridente formato da Lozano, Simeone e Raspadori.

Cremonese che potrebbe con Ballardini confermare il 3-4-1-2 in cui davanti a Carnesecchi in difesa dovrebbero agire Hendry, Aiwu e Lochoshvili con Ghiglione e Quagliata esterni e Pickel e Castagnetti in mediana. Buonaiuto alle spalle di Afena-Gyan e Ciofani in attacco.

NAPOLI (4-3-3): Sirigu; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Demme, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Hendry, Aiwu, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Quagliata; Buonaiuto; Afena-Gyan, Ciofani. All. Ballardini.

Tabellone Coppa Italia, chi vince affronterà la Roma ai quarti

Chi vince tra la Cremonese e il Napoli strapperà il pass per i quarti di finale. In base agli incroci in tabellone, la vincente della gara del Maradona affronterà la Roma che la settimana scorsa ha eliminato il Genoa. La partita dei quarti si giocherà mercoledì 1 febbraio.