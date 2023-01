Cosa succede in caso di pareggio negli ottavi di Coppa Italia: supplementari e rigori, chi va ai quarti Da questa sera iniziano gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023. La prima delle big a scendere in campo sarà l’Inter, campione uscente. Fino alle semifinali si giocheranno gare secche senza andata e ritorno. In caso di parità, ecco cosa dice il regolamento del torneo.

A cura di Alessio Pediglieri

Con l’inizio del 2023 torna anche la Coppa Italia che, dopo aver esaurito tra agosto e ottobre i primi turni, adesso entra decisamente nel vivo con il debutto di tutte le principali big. Il programma degli ottavi di finale è diviso in due settimane: tra martedì 10 gennaio e giovedì 12 gennaio si disputano i primi quattro incontri, con il tabellone dei quarti che si completerà tra martedì 17 e giovedì 19 gennaio. La prima squadra a scendere in campo in questi ottavi di finale sarà l’Inter, campione uscente, che a San Siro ospita il Parma, una delle due formazioni di Serie B rimaste in gioco insieme al Genoa.

La partita Inter-Parma apre dunque il tabellone degli ottavi di finale: a San Siro si gioca alle 21:00, poi è il turno del Milan, sempre a San Siro e sempre alle 21:00 mercoledì 11 gennaio contro il Torino. Quindi due partite giovedì a completare la prima parte settimanale con la sfida delle 18:00 tra Fiorentina e Sampdoria e quella delle 21:00, Roma-Genoa. Poi, la settimana prossima, il programma vede Napoli-Cremonese martedì 17, Atalanta-Spezia e Lazio-Bologna mercoledì 18 e Juventus-Monza giovedì 19 gennaio. Si tratta di gare secche, così come lo saranno anche i quarti di finale mentre le due semifinali si giocheranno su due incontri, con andata e ritorno.

Cosa succede in caso di paritàm il regolamento

Essendo scontri diretti, è necessario che vi sia un vincitore che avrà la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. Il regolamento di Coppa Italia prevede che il match degli ottavi si disputi sul campo della squadra testa di serie ed è per questo che tutte le big avranno anche il supporto del pubblico amico. Una spinta in più per vincere ma se così non fosse, in caso di parità al 90′, si procederà a disputare due tempi supplementari di 15 minuti l'uno. Se dovesse persistere ulteriore parità a sancire la qualificata saranno i calci di rigore.

I possibili incroci ai quarti, il tabellone

Il tabellone della Coppa Italia 2023 tiene conto del numero di testa di serie di ogni squadra così da rendere ogni fase la più equilibrata possibile. Nella parte alta c'è l'Inter, vincitrice della passata stagione, mentre in quella basa c'è il Milan, che ha conquistato il campionato: un derby di Coppa Italia in questo caso coinciderebbe con la finale del 24 maggio che si disputerà all'Olimpico di Roma. Ma se tutte le favorite alla vigilia degli ottavi di finale rispetteranno i pronostici già ai quarti ci saranno scontri diretti molto interessanti. L'Inter, se supererà il Parma, potrebbe incontrare l'Atalanta, mentre Lazio-Juventus potrebbe essere l'altro quarto di finale nella parte alta del tabellone. In quella bassa, i due scontri diretti potrebbero invece essere tra Napoli-Roma e Fiorentina-Milan.