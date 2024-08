video suggerito

Classifica Luna Rossa all’America’s Cup, chi va in semifinale: risultati e regolamento Giovedì 29 agosto iniziano i due Round Robin di Louis Vuitton Cup che determineranno chi sarà lo sfidante in America’s Cup contro il defender New Zealand. Cinque equipaggi impegnati, tra cui Luna Rossa Team Prada, con una serie di testa a testa su cui si stilerà la classifica. L’imbarcazione che conquisterà il 1° posto potrà scegliere l’avversaria per la propria semifinale (che si svolgerà al meglio delle 9 regate). Poi la finalissima (al meglio delle 13 regate) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it



Giovedì 29 agosto scatta ufficialmente nelle acque al largo di Barcellona la Louis Vuitton Cup 2024, con i primi match race e la fase a gironi del torneo di selezione dei Challenger tra cui c'è anche la nostra Luna Rossa. In palio, un posto per sfidare il campione uscente di America's Cup, New Zealand. Ma prima ci sarà da conquistare un posto in semifinale e vincere la finale: ecco quali risultati dovrà ottenere il Team Prada per farlo e il regolamento del torneo degli sfidanti.

La fase delle regate preliminari si è conclusa e dopo una pausa si parte con le sfide della Luis Vuitton Cup 2024 tra gli equipaggi sfidanti, in totale cinque più il Team di New Zealand, il defender in carica, che gareggerà ma non prenderà punti validi per la classifica conclusiva, inizia giovedì 29 agosto. Chi sono gli equipaggi in gara? Eccoli: Ineos Britannia, Luna Rossa, American Magic, Alinghi e Orient Express. Sono gli stessi che si sono già confrontati nelle regate preliminari e che adesso si sfideranno per ottenere i punti necessari per redigere la classifica in vista delle semifinali e finale.

Il regolamento della Louis Vuitton Cup 2024

I cinque equipaggi in gara si daranno battaglia nelle stesse acque al largo di Barcellona, affrontandosi in un doppio round robin di match race. Ciascun Team affronterà due volte tutte le rivali e al termine di questo ciclo di testa a testa diretti verrà stilata una classifica a punti. La prima classificata potrà scegliere la sua avversaria ed si disputeranno due semifinali che si svilupperanno al meglio delle nove regate: passerà in finale chi ne vince cinque. L’ultimo atto della Louis Vuitton Cup si disputerà invece al meglio delle tredici regate e chi se ne aggiudica sette avrà il diritto di sfidare New Zealand per l'America's Cup.

Le date dei match races della Louis Vuitton Cup 2024

I giorni di regata sono stati già stabiliti, con una prima fase che si svolgerà da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre, per il Round Robin 1. Poi si regatta martedì 3 e mercoledì 4 e ancora sabato 7 e domenica 8 per il Round Robin 2. Una volta stabilità la classifica e le semifinali, i Team qualificati torneranno sul campo di regata il 14 settembre con in programma i primi due match races delle due semifinali e così ogni giorno fino al 16 settembre. Dopo un giorno di pausa, se non sarà già stabilito un vincitore si tornerà in acqua il 18 e il 19 settembre. La finale, invece, prenderà il via il 26 settembre, con il 5 ottobre come termine ultimo delle eventuali 13 regate da disputare per stabilire lo sfidante finale di New Zealand.