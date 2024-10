Luna Rossa-Ineos 4-6, la diretta live della finale di Louis Vuitton Cup: Prada Pirelli cerca la rimonta ma regate a rischio

Luna Rossa oggi torna in acqua a Barcellona per affrontare Ineos Britannia nelle regate decisive della finale della Louis Vuitton Cup. Ineos è avanti 6-4. Ai britannici basta un successo per aggiudicarsi la Vuitton Cup. Luna Rossa è chiamata a un'impresa, perché deve vincere tre Match Race. Il primo è in programma oggi alle 14:15. Se Luna Rossa lo vincerà si proseguirà con il Match Race 12 alle 15:20. Chi vince sfiderà Team New Zealand in America's Cup dal 12 ottobre. Diretta TV in chiaro su Italia 1, streaming con Mediaset Infinity in chiaro. Diretta per abbonati su Sky (canali 201 e 205) e streaming con Sky Go e NOW.

