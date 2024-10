video suggerito

Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup, orario e dove vedere le regate con Ineos in TV e streaming Luna Rossa è al dentro o fuori con INEOS Britannia, che conduce 6-4. Se gli inglesi vincono uno dei due Match Race in programma oggi, venerdì 4 ottobre, si aggiudicano la Vuitton Cup. Diretta TV in chiaro su Italia 1, Luna Rossa-INEOS visibile anche su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Ora o mai più. Luna Rossa torna in acqua in questo venerdì 4 ottobre e deve assolutamente vincere entrambi i Match Race in programma con INEOS Britannia, se non ci riuscirà la Louis Vuitton Cup la vinceranno i britannici guidati da Sir Ben Ainslie. L'equilibrio ha regnato in modo perfetto fino all'ottava regata, poi sono arrivati due successi consecutivi di INEOS che essendo sul 6-4 ha due matchpoint, perché vince chi conquista per primo sette punti. La diretta TV delle gare odierne sarà disponibile sia in chiaro, gratuitamente, su Italia 1 che su Sky, che trasmetterà il Match Race 11 ed eventualmente il Match Race 12 sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport America's Cup). Streaming con Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.

INEOS Britannia ha vinto le ultime due gare e si è portata a un passo dalla vittoria,conduce 6-4 e ora è a un solo successo dalla parola fine, per la gioia di Sir Ben Ainslie. Il quattro volte campione olimpico dopo il doppio vantaggio si è lasciato andare a dichiarazioni polemiche: "Non c'è niente di fortunato in questo. Ci sono troppe chiacchiere in giro, da parte di una certa parte di media italiani che sostengono che noi possiamo vincere solo regatando da soli. Abbiamo dimostrato che si sbagliavano". Il riferimento è alle due vittorie dei britannici, giunte grazie a problemi tecnici del Team Prada Pirelli. Match Race 11 scatterà alle ore 14:15, se vincerà Luna Rossa si terrà anche il Match Race, non prima delle 15:20.

Cosa serve a Luna Rossa per qualificarsi all'America's Cup

La situazione a livello di punteggio è tale (6-4 per INEOS Britannia) che Luna Rossa non ha alternative: deve vincere entrambe le prossime regate per annullare i due match point a disposizione degli inglesi che, prevalendo anche in una regata, conquisterebbero la Coppa e il ruolo di sfidante in America's Cup. Così andrebbe a giocarsi il tutto per tutto nel round finale di sabato 5 ottobre.

A che ora gareggia Luna Rossa venerdì 4 ottobre: l'orario delle regate

Il programma è tecnicamente sempre lo stesso: due Match Race, uno dietro l'altro. Ma c'è un però. Perché il Match Race 11, quello che scatterà alle ore 14:15, potrebbe essere l'ultimo. Sarà così qualora Luna Rossa perda con INEOS Britannia, che quindi tecnicamente avrà il primo matchpoint. In caso di vittoria del Team Prada invece si terrà, alle ore 15:20, anche il Match Race 12. Pure in quel caso i britannici avrebbero un matchpoint. In caso di doppietta di Luna Rossa si andrebbe sul 6-6 e sarebbe decisiva la regata numero 13, quella in programma sabato 5 ottobre.

Dove vedere le regate di venerdì 4 ottobre tra Luna Rossa e Ineos Britannia in TV e streaming

La Vuitton Cup è trasmessa integralmente in chiaro da Mediaset, che manda in onda le regate su Italia 1 a partire dalle ore 14 con la telecronaca di Mino Taveri. Streaming sempre in chiaro possibile con Mediaset Infinity. Sky trasmetterà tutto per abbonati sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport America's Cup), streaming con Sky Go e NOW.