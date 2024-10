video suggerito

Luna Rossa-INEOS oggi riposano in Louis Vuitton Cup, quando ci sarà la prossima gara e cosa serve INEOS conduce 6-4 su Luna Rossa nella Vuitton Cup 2024. Oggi, giovedì 3 ottobre, non si disputano regate. Si torna in acqua venerdì 4 ottobre quando si terrà il Match Race numero 11. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorno di pausa, ma non di riposo, forse di riflessione, per Luna Rossa e per INEOS che vedono da vicinissimo la vittoria nella Vuitton Cup e la qualificazione all'America's Cup, contro Team New Zealand. A Barcellona l'imbarcazione italiana vive ore di passione in attesa del Match Race numero 11 che si terrà venerdì 4 ottobre, alle ore 14:15. In caso di successo di Luna Rossa si torna in acqua. L'imbarcazione del Team Prada Pirelli non può fare calcoli: deve vincerle entrambe per arrivare alla regata decisiva di sabato 5 ottobre, se non ci riuscirà INEOS si prenderà la Vuitton Cup.

America's Cup, quando gareggia Luna Rossa contro Ineos in finale

Il calendario dopo uno slittamento e un annullamento del giorno di riposo è tornato regolare. Quindi giorno di break, giovedì 3 ottobre, e si riparte venerdì 4 ottobre quando alle ore 14:15 saranno in acqua per il Match Race 11 Luna Rossa e INEOS. Sarà il primo matchpoint per i britannici, che se vinceranno chiuderanno i conti e potranno stappare lo champagne. Dovesse invece vincere Luna Rossa Team Prada si disputerebbe anche il Match Race 12 (alle 15:20) tra Luna Rossa e INEOS, in caso di 6-5 pure ci sarebbe un matchpoint per gli inglesi.

Cosa serve a Luna Rossa per rimanere in corsa per la Vuitton Cup

Per vincere la Louis Vuitton Cup servono sette successi. INEOS è avanti 6-4 su Luna Rossa. Dunque quadro chiarissimo. Ai britannici basta un successo per diventare la prima imbarcazione britannica dal 1964 a giocarsi il titolo dell'America's Cup. Luna Rossa invece deve vincere tutte e tre le regate(tecnicamente ancora in programma) per riconfermare il titolo del 2021 e portare l'Italia per la quarta volta in finale dell'America's Cup.

Se INEOS vincerà il Match Race numero 11 sarà chiusa la contesa, ma sarà finita anche se Luna Rossa vincerà l'undicesima regata e INEOS conquisterà la dodicesima. Se Luna Rossa venerdì 4 ottobre farà doppietta allora si deciderebbe tutto nel Match Race 13, in programma eventualmente, sabato 5 ottobre.