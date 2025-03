video suggerito

La pugile Fuertes scoppia a piangere per un verdetto controverso: riceve commenti vergognosi La boxeur spagnola ha un crollo emotivo dopo la sconfitta che l’ha privata di andare a medaglia in Coppa del Mondo. Gliene hanno dette di tutti i colori: “Tesoro, torna a casa, lava i piatti e va a dormire”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lara Fuertes è la pugile spagnola che ha dovuto sopportare una situazione più dolorosa dei cazzotti presi nel match contro la nord-coreana, Byol An Kum. La sconfitta nei quarti di finale di Coppa del Mondo le ha fatto male a causa di un verdetto controverso che l'ha privata di una medaglia certa e della possibilità di battersi anche per un risultato più importante. La reazione a quella decisione fu spontanea: protestò vivacemente subito dopo la comunicazione ufficiale e il gesto dell'arbitro che sul ring ha alzato il braccio dell'avversaria decretandone la vittoria. Ha pianto per la rabbia, quel che è accaduto dopo è stato anche peggio.

Fuertes è stata sommersa d'insulti sessisti, allusioni e offese perché, dopo un match molto tirato, ha avuto un crollo emotivo e ha ceduto alle proprie emozioni. La boxeur iberica non ha avuto timore di mostrare in pubblico tutta la propria delusione per un esito che riteneva ingiusto ma quell'attimo di debolezza (o di forza, dipende dai punti di vista) non l'è stato perdonato. Anzi, l'ha resa bersaglio comodo, comodo di commenti vergognosi espressi sui social.

"Ne ho ricevuti tanti e assurdi per colpa di un video nel quale mi si vedeva piangere. Erano lacrime di frustrazione per come era andato il combattimento – ha ammesso al giornale Marca -, le stesse che potrei versare per la gioia". Invece sono state interpretate diversamente. Eppure Fuertes non è certo pugile priva d'esperienza. Nel 2022 ha vinto una medaglia di bronzo e l'anno scorso ha preso parte alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Leggi anche Theo Hernandez chiede il cambio con il Milan ma risponde alla chiamata della Francia: scoppia il caso

Cosa le hanno detto? Il campionario di insinuazioni ha un comune denominatore: sei femmina, la boxe non fa per te. "Se fai la casalinga è meglio, vinci di sicuro". "Vai a giocare con le bambole". "Le donne… piangono sempre". "Ma che c'entri con uno sport da uomini?". "Sei una vergogna per la Spagna". Sono state delle frasi più ricorrenti a corredo fino a quella più sessista in assoluto. "Tesoro, torna a casa, lava i piatti e va a dormire. Nella boxe si colpisce non si piange".

Qual è stata la sua reazione dinanzi a questa sequenza di ingiurie? L'ha presa con self control e altrettanta classe, senza lasciarsi influenzare più di tanto. "Provo sempre a dare una buona immagine al pugilato, cerco i essere il modello che io stessa non ho mai avuto – ha aggiunto Fuertes -. Ma mi rendo conto che la considerazione che c'è in giro non è buona… me ne sono resa conto anche dopo il video della Coppa del Mondo".