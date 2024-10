Luna Rossa cade nella trappola di INEOS, gli inglesi allungano in finale e ora comandano 6-4

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Brutta prima regata da parte di Luna Rossa che ha pagato amaramente una mossa a sorpresa di INEOS quando gli inglesi si sono inventati una finta che ha mandato in confusione Team Prada a metà percorso. Nella seconda regata ancora una volta gli inglesi partono meglio mettendo la prua avanti e controllando strategie che condizionano gli italiani. Così arriva la seconda sconfitta consecutiva, una bruttissima botta per Team Prada con gli inglesi che adesso sono avanti 6-4, ad una sola vittoria dal sogno America's Cup.

INEOS inguaia Luna Rossa nella prima regata con una finta determinante

Ottima regata da parte di INEOS che ha trovato il colpo del 5-4 nella serie finale di Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa nella prima regata di giornata. Gli inglesi e gli italiani partono in perfetta parità al via con Luna Rossa che sembra poter prendere qualche metro di vantaggio. Apparenza, perché è INEOS a mettere la prua avanti e al quinto gate si inventa la mossa perfetta: cambia idea all'ultimo istante scegliendo un'altra rotta e obbligando Luna Rossa a cambiare a sua volta. L'equipaggio italiano viene colto di sorpresa e si ritrova poco dopo giù dai foils. In una manciata di secondi perde 200 metri ritrovandosi indietro a rincorrere. Da quel momento INEOS ha gestito e controllato senza più prendersi rischi chiudendo con oltre 20 secondi su Luna Rossa.

Seconda regata, INEOS sempre al comando

Tutte e due le imbarcazioni tornano in acqua con un fiocco diverso, soprattutto più piccolo rispetto al precedente per la bara italiana per le condizioni meteo cambiate: meno vento in acqua e pericolo di pioggia. Accortezze importanti ed essenziali per farsi ritrovare al meglio alla partenza dell'ultima sfida odierna. INEOS parte ancora una volta meglio rispetto a Luna Rossa e si mette davanti: gli inglesi controllano, decidono le strategie e condizionano la navigazione italiana costretta a inseguire e stare sotto pressione. Luna Rossa fatica, non guadagna e non può nulla se non sperare in qualche salto di vento o errore avversario che non arriva. Mentre arriva lo scotto di essere sotto 6-4 nella serie finale.