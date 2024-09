video suggerito

Cosa serve a Luna Rossa per qualificarsi all’America’s Cup: il regolamento delle regate finali Luna Rossa sta sfidando INEOS nella finale della Louis Vuitton Cup 2024, chi arriverà per primo a sette vittorie otterrà il trofeo e si guadagnerà la possibilità di sfidare New Zealand nell’America’s Cup nel mese di ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

La finale della Louis Vuitton Cup 2024 è iniziata, Luna Rossa e INEOS Britannia sono in parità dopo la prima giornata di gare. La prima regata l'ha vinta il Team Prada, la seconda gli inglesi. Si torna in acqua in questo sabato 28 settembre. Pure oggi sono in programma due regate, due sfide ci saranno anche domenica 29 settembre. Il regolamento è chiaro: chi tra Luna Rossa e INEOS vince 7 regate si aggiudica la Vuitton Cup e conquista il diritto a sfidare i detentori di New Zealand nell'America's Cup, che a Barcellona scatterà sabato 12 ottobre.

Chi va in America’s Cup tra Luna Rossa e Ineos: il regolamento

L'America's Cup e la Louis Vuitton Cup hanno un regolamento molto chiaro. Complessità pari a zero, anche se la vela non è lo sport forse più semplice da capire per gli appassionati di tutti i giorni. Per aggiudicarsi la Vuitton Cup servono sette vittorie, sette punti considerando che ogni successo dà diritto a un punto. Chi arriva per primo a quella quota vince il trofeo, che Luna Rossa ha già conquistato due volte (l'ultima nel 2021). Dunque si naviga al meglio delle 13 regate. Chi vincerà tra Luna Rossa e INEOS sfiderà Team New Zealand, e proverà a sottrargli il trofeo.

Quando inizia l’America’s Cup 2024, le date delle regate con New Zealand

Team New Zealand, vincitore delle edizioni del 2017 e del 2021 e complessivamente di quattro trofei, attende la vincente tra Luna Rossa e INEOS, che in ogni caso cercheranno di realizzare qualcosa di storico. Perché né l'Italia né la Gran Bretagna si sono mai aggiudicate la competizioni. Le regate dell'America's Cup scatteranno sabato 12 ottobre a Barcellona. Due regate in quella prima giornata. Chi ne vince sette ottiene il trofeo. Due regate il 12 ottobre, due domenica 13 ottobre, due sfide mercoledì 16 ottobre, poi si torna in acqua venerdì 18 ottobre. E si proseguirà eventualmente sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 ottobre.