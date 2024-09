Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup, orario e dove vedere le regate con Ineos in TV e streaming

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Nuova giornata di regate, oggi sabato 28 settembre per la finale di Louis Vuitton Cup 2024 tra Luna Rossa e INEOS Britannia. Chi riuscirà tra i due equipaggi a raggiugere le 7 vittorie per primo accederà alla sfida diretta contro Team New Zealand per la America's Cup 2024. Al momento siamo sull'1-1 con una vittoria a testa nel primo giorno di regate. La diretta delle regate odierne è garantita da Italia 1 in TV e da Mediaset Infinity per lo streaming senza costi, mentre in abbonamento si può seguire tutto su Sky e SkyGo.

Dopo i due round robin a sei imbarcazioni della prima fase e le semifinali, sono rimasti solo due equipaggi in corsa sulle acque di Barcellona. La nostra Luna Rossa del Team Prada e gli inglesi di INEOS Britannia, in una finale-replay che richiama da vicino quella del 2021 quando, nell'allora Prada Cup, fu l'Italia a conquistare la vittoria. Per andare a sfidare il defender kiwi, bisognerà vincere 7 regate su 13 in programma, iniziate lo scorso 26 settembre e che hanno come data ultima il prossimo 5 ottobre.

Oggi sono in programma altre due regate per la serie finale di Louis Vuitton Cup 2024:

ore 14:10 – finale race 3

ore 15:50 – finale race 4

A che ora gareggia Luna Rossa oggi in finale contro Ineos

Anche per oggi sabato 28 settembre, il programma prevede due match race di finale (race 3 e race 4) con orario di partenza previsto alle 14:00. Se le condizioni meteo reggono sarà quello l'orario del via da parte del comitato di regata che, come sempre, si riserverà il diritto di posticipare la partenza in base al vento. Conclusa la prima regata, a seguire si affronterà la seconda in calendario (la quarta della serie finale)

Dove vedere le regate di Luna Rossa contro Ineos in TV e streaming

Tutte le regate anche della serie finale di Louis Vuitton Cup si possono seguire in diretta senza costi aggiuntivi e in chiaro. In TV l'appuntamento è sul digitale terrestre al canale 6 di Italia 1 con collegamenti pre e post regata con ospiti in studio condotto da Mino Taveri. Per il live streaming, la diretta è garantita – anche in questo caso in chiaro – dal portale Mediaset Infinity. A pagamento per gli abbonati, la sfida è in programma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, mentre la diretta streaming è presente grazie a SkyGo e NOW.