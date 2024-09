video suggerito

Luna Rossa domina la prima sfida, INEOS vince la seconda: 1-1 nella finale di Louis Vuitton Cup Si chiude in parità la prima giornata delle finali della Vuitton Cup. Luna Rossa ha vinto la prima regata con un ampio margine, nella seconda INEOS si impone e fa 1-1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Luna Rossa vince la prima regata, INEOS la seconda. La prima giornata delle finali di Louis Vuitton Cup si chiude in perfetta parità. L'imbarcazione del Team Prada ha vinto con 46 secondi di vantaggio Round 1, INEOS grazie a un'eccellente partenza ha vinto il Round 2. Luna Rossa e INEOS Britannia torneranno in acqua sabato 28 settembre, alle ore 14:15 con Round 3 delle finali di Vuitton Cup. Per guadagnarsi il trofeo e sfidare Team New Zealand nell'America's Cup servono sette vittorie.

Luna Rossa passa subito in vantaggio, inglesi dietro di 46 secondi

Il Round 1 è un trionfo per Luna Rossa che nelle acque agitate di Barcellona parte meglio, con Spithil e Bruni che sono perfetti. L'imbarcazione del Team Prada scappa e non viene più raggiunta da INEOS Britannia. Il team guidato da Max Sirena aumenta progressivamente il divario, grazie anche a una velocità di punta elevatissima (fino a 52,3 nodi) e chiude la cavalcata con oltre 700 metri di vantaggio su quello di Sir Ben Ainslie, che arriva al traguardo con 46 secondi di ritardo, ed è 1-0.

INEOS parte bene, si mette avanti e vince: 1-1

La seconda regata della prima giornata delle finali di Vuitton Cup inizia quasi un'ora dopo il termine della prima. La partenza è ritardata a causa del vento, che è troppo forte. INEOS stavolta parte meglio, si mette davanti di un soffio e prova a scappare. Ci riesce, ma solo in parte.

Perché Luna Rossa li bracca, il divario a metà del Round 2 è di 13 secondi, che poi diventano 10, in favore degli inglesi, che affrontano bene il mare (mosso) e restano al comando sempre, nonostante Team Prada ci provi e con tutte le sue forze a riavvicinarsi, e arriva dietro di 18 secondi. Venerdì si riposa. Sabato si torna in mare per Round 3 e Round 4.