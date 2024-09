Luna Rossa-Ineos Britannia, la diretta live della finale di Louis Vuitton Cup: inizia la prima regata, con tanto vento

Luna Rossa oggi torna in acqua a Barcellona dalle 14:10 per affrontare Ineos Britannia nelle prime due regate della finale della Louis Vuitton Cup: primo match race con tanto vento (circa 18 nodi). Nella fase dei round robin, INEOS ha vinto la classifica generale su Luna Rossa dopo lo spareggio per il 1° poso, poi in semifinale gli inglesi hanno battuto Alinghi, mentre l'equipaggio italiano ha eliminato American Magic. Ora la serie finale, al meglio delle 7 regate, e chi vincerà sfiderà Team New Zealand per l'America's Cup. Le regate in tv e streaming in modalità gratuita sono garantite da Italia 1 e da Mediaset Infinity mentre su Sky la diretta in esclusiva ai propri abbonati.

0

14:16 Iniziata la regata: Luna Rossa con la prua avanti! Ottima partenza di Luna Rossa che ha guidato le manovre del pre-partenza e ha preso il via nel migliore dei modi su Ineos Britannia A cura di Alessio Pediglieri 14:12 5 minuti al via per la prima regata di finale tra Luna Rossa e Ineos Britannia Cinque minuti ancora di attesa: il via è fissato per le 14:15, sul campo di regata il vento è al limite al 20 nodi A cura di Alessio Pediglieri 14:05 Vento forte, folate a 18 nodi: il limite per regatare è fissato a 21 A Barcellona spira il vento con folate anche molto violente che toccano i 18 nodi. Luna Rossa e INEOS Britannia saranno chiamate ad una regata dalla massima attenzione: oltre alle folate improvvise anche le onde metteranno a dura prova timonieri e trimmer per non perdere il volo sui foil. Dovesse però alzarsi ancora il vento, la regata non si farebbe perché il regolamento stabilisce a 21 modi il limite massimo per l'incolumità delle imbarcazioni. A cura di Alessio Pediglieri 14:00 Tutto pronto per la prima regata della finale Luna Rossa-INEOS Britannia Tutto è pronto nelle acque di Barcellona per la prima delle due regate previste per oggi. Delle 13 in clanedario la prima che arriverà a 7 alzerà la Louis Vuitton Cup e andrà a sfidare Team New Zealand A cura di Alessio Pediglieri 13:50 Luna Rossa-Ineos in chiaro su Italia 1 e Infinity La finale tra Luna Rossa e INEOS Britannia viene trasmessa in chiaro per tutti e in diretta TV e in streaming. La telecronaca di giovedì 26 settembre è affidata a Mino Taveri, con il commento tecnico di Maelle Frascari su Italia 1 e potrà essere seguita anche online sia sul portale Mediaset Infinity sia su Sportmediaset. A cura di Alessio Pediglieri 13:40 Il meteo previsto per la prima regata di finale Luna Rossa vs INEOS Britannia Oggi pomeriggio al largo delle acque di Barcellona è previsto buon vento, con raffiche forti attorno ai 18 nodi. Condizioni meteo che potrebbero favorire più gli inglesi che hanno già dimostrato di avere una imbarcazione veloce in queste condizioni di mare. Attenzione però: se le raffiche superassero i 21 nodi, la regata non potrebbe svolgersi. A cura di Alessio Pediglieri 13:30 Il programma della finale della Vuitton Cup: le date della regata Oggi inizia la serie finale. Si regata al meglio delle 13 in programma e la prima imbarcazione che raggiungerà le 7 vittorie andrà a sfidare New Zealand per la America's Cup. Il calendario con le date, anche dei giorni di riposo, qui di seguito. L'orario della prima regata è sempre indicato per le 14:00, per la seconda, alle 15:50: 26 settembre

Finale, race 1: Britannia vs Luna Rossa

Finale, race 2: Britannia vs Luna Rossa

Finale, race 1: Britannia vs Luna Rossa Finale, race 2: Britannia vs Luna Rossa 27 settembre – riposo

28 settembre

Finale, race 3: Britannia vs Luna Rossa

Finale, race 4: Britannia vs Luna Rossa

Finale, race 3: Britannia vs Luna Rossa Finale, race 4: Britannia vs Luna Rossa 29 settembre

Finale, race 5: Britannia vs Luna Rossa

Finale, race 6: Britannia vs Luna Rossa

Finale, race 5: Britannia vs Luna Rossa Finale, race 6: Britannia vs Luna Rossa 30 settembre – riposo

1° ottobre

Finale, race 7: Britannia vs Luna Rossa

Finale, race 8: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria)

Finale, race 7: Britannia vs Luna Rossa Finale, race 8: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria) 2 ottobre

Finale, race 9: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria)

Finale, race 10: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria)

Finale, race 9: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria) Finale, race 10: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria) 3 ottobre – riposo

4 ottobre

Finale, race 11: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria)

Finale, race 12: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria)

Finale, race 11: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria) Finale, race 12: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria) 5 ottobre

Finale, race 13: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria) A cura di Alessio Pediglieri 13:20 Luna Rossa-INEOS Britannia: la rivincita dello spareggio nei round robin Oltre a valere la Louis Vuitton Cup e il posto da sfidante per l'America's Cup contro Team New Zealand, questa serie finale tra Luna Rossa e INEOS Britannia è anche una rivincita che arriva a pochi giorni dall'amarissima sconfitta del Team Prada nello spareggio dei round robin che ha determinato la classifica finale. Gli inglesi si sono aggiudicati il primo posto approfittando dei problemi di Luna Rossa raggiungendola in testa alla classifica. Poi, come da regolamento, lo spareggio per determinare il 1°, vinto da INEOS. A cura di Alessio Pediglieri 13:10 Luna Rossa come da pronostico, ma INEOS ha sorpreso tutti Luna Rossa è approdata in finale di Louis Vuitton Cup mantenendo fede alla vigilia. L'equipaggio italiano è stato da subito indicato come il grande favorito tra gli sfidanti a Team New Zealand. SIa dalle regate preliminari che nei round robin l'imbarcazione italiana ha dimostrato qualità e affidabilità affrontando anche diversi problemi e superandoli egregiamente. A sorprendere, invece, l'equipaggio britannico: tutti si aspettavano gli statunitensi di NCCY American Magic in finale, ma non è stato così, visto che hanno fatto male nei round robin e han perso la semifinale proprio contro il Team Prada. A cura di Alessio Pediglieri 13:07 Luna Rossa si impone nella Youth America's Cup: straordinario successo dei nostri Under 25 Prima di vedere all'opera Luna Rossa e INEOS Britannia impegnati nella serie finale della Louis Vuitton Cup, si è concluso l'ultimo atto della prima edizione della Youth America's Cup Under 25. Dove ha trionfato l'AC40 dell'equipaggio italiano, autore di una finale (secca) a dir poco perfetta e dominante, schiantando gli americani a 36 secondi di ritardo all'arrivo. A cura di Alessio Pediglieri 13:02 Cosa serve a Luna Rossa per qualificarsi all'America's Cup Luna Rossa ha fin qui mantenuto le attese della vigilia che la indicavano tra le favorite a sfidare New Zealand per l'America's Cup 2024. Per farlo il Team Prada deve superare l'ultimo ostacolo, INEOS Britannia e conquistare la Louis Vuitton Cup. La finale contro gli inglesi si dilunga in 13 match races: il primo equipaggio che si aggiudicherà 7 vittorie conquisterà il trofeo e potrà accedere alla finale contro il defender dei kiwi. A cura di Alessio Pediglieri 13:01 A che ora gareggia Luna Rossa contro Ineos Britannia: l'orario Oggi sono in programma due regate, le prime della serie finale che ne prevede 13 in totale: il primo equipaggio a vincerne 7 andrà a sfidare Team New Zealand. La prima sfida tra Luna Rossa e INEOS Britannia è prevista al gate di partenza alle 14:10, ma come sempre saranno le condizioni meteo a stabilire se il comitato confermerà o meno l'orario. Decisione che verrà presa a ridosso del via, in base al vento A cura di Alessio Pediglieri 13:00 Dove vedere Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup in TV e streaming La fase finale della Louis Vuitton Cup che inizia oggi con la prima regata tra INEOS Britannia e Luna Rossa è visibile in diretta sia a pagamento che in modalità gratuita. Nel primo caso, esclusiva rivolta agli abbonati Sky che in TV possono seguire le gesta del Team Prada su Sky Sport America's Cup e per il live streaming grazie all'app SkyGo. Senza costi aggiuntivi, e disponibile per tutti, la diretta anche su Italia 1, in TV e su Mediaset Infinity per lo streaming. A cura di Alessio Pediglieri