Luna Rossa-Ineos Britannia in finale di Louis Vuitton Cup, la diretta live delle regate: si riparte dal 4-4

Luna Rossa oggi torna in acqua a Barcellona per affrontare INEOS Britannia nelle nuove due regate di oggi nella finale della Louis Vuitton Cup. Al momento si è in perfetto equilibrio con la serie in parità sul 4-4 dopo le regate di ieri. Durante la regata 4, terribile incidente per il team Prada Pirelli: un guasto del foil ha fatto inabissare il monoscafo e portato alla squalifica di Luna Rossa. Chi arriverà per primo a 7 vittorie sfiderà New Zealand per l'America's Cup. In diretta, gratis, in TV regate visibili su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity

13:35 Il programma della finale della Vuitton Cup: le date della regata La finale di Louis Vuitton Cup sta volgendo al termine: delle 13 regate in programma ne restano solamente 5, contando le due odierne. I prossimi appuntamenti, in caso di ulteriore parità tra Luna Rossa e INEOS Britannia sono in programma il 4 e il 5 ottobre, visto che domani, 3 ottobre, si effettuerà una pausa. 4 ottobre

Finale, race 11

Finale, race 12

Finale, race 11 Finale, race 12 5 ottobre

Finale, race 13 A cura di Alessio Pediglieri 13:25 Luna Rossa e INEOS, un testa a testa infinito Non sono servite otto regate di finale per stabilire chi tra i due equipaggi sia effettivamente il migliore. Ma con oggi si entra sempre più nel vivo della serie: ogni successo avrà un valore specifico maggiore perché la prima imbarcazione che taglierà il traguardo delle 7 vittorie vincerà la Louis Vuitton Cup e accederà alla finale contro Team New Zealand. A cura di Alessio Pediglieri 13:15 Luna Rossa più forte in acqua, ma quanti problemi strutturali e tecnici! Se si osserva attentamente la sfida finale tra Luna Rossa e INEOS Britanni, l'imbarcazione italiana ha spesso dimostrato di essere più competitiva in acqua. Sulle otto regate fin qui affrontate si è navigato solo in sei occasioni: due volte Luna Rossa è stata costretta al ritiro per problemi tecnici sull'AC75. Dunque, "sul campo", Team Prada sarebbe in vantaggio sugli inglesi 4-2. Tuttavia, proprio questi inconvenienti hanno reso la finale apertissima a qualsiasi risultato finale. A cura di Alessio Pediglieri 13:02 Cosa serve a Luna Rossa per qualificarsi all'America's Cup Luna Rossa e INEOS Britannia sono in perfetto equilibrio in questa serie: dopo otto regate, quattro vittorie a testa. Si dovrà arrivare a 7 sulle 13 regate a disposizione. Dunque, oggi anche con un doppio successo per una delle due imbarcazioni non sarà comunque una giornata decisiva. A cura di Alessio Pediglieri 13:01 A che ora gareggia Luna Rossa contro Ineos Britannia: l'orario Anche oggi come in tutte le giornate di finale di Louis Vuitton Cup, l'orario di partenza della prima sfida è fissato per le 14:10. A seguire, attorno alle 15:15 la seconda regata. L'attuale punteggio è sul 4-4 dopo le prime 8 regate disputate A cura di Alessio Pediglieri 13:00 Dove vedere Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup in TV e streaming Le regate n.9 e n.10 della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS Britannia si possono vedere sia in chiaro, per tutti, sia in abbonamento per i clienti di Sky. Per gli abbonati, le regate sono trasmesse su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, in TV e attraverso SkyGo o NOW per lo streaming a pagamento. In chiaro, gratuitamente, appuntamento in TV su Italia 1 e per lo streaming su Mediaset Infinity. A cura di Alessio Pediglieri