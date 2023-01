Inter-Atalanta di Coppa Italia, formazioni e dove vederla oggi in TV e streaming: il canale della partita Inter-Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia in programma oggi alle 21:00 a San Siro, diretta in chiaro in TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Chi passa sfiderà la vincente tra Lazio e Juve. Le ultime news sulle formazioni di Inzaghi e Gasperini.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter sfida l'Atalanta nella prima partita dei quarti di finale della Coppa Italia. Si gioca oggi, martedì 31 gennaio 2023, alle ore 21:00 al San Siro di Milano: chi vince strappa il pass per le semifinali contro Juve o Lazio. La partita tra la formazione di Inzaghi e quella di Gasperini sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da Mediaset su Canale 5 e in streaming, sempre gratuitamente, su Mediaset Infinity.

Le ultime news sulle formazioni. Simone Inzaghi potrebbe optare per un leggero tun-over in vista del prossimo impegno di campionato che vede il derby contro il Milan. Per questo ci potrebbe essere la titolarità di Asllani con Barella e Calhanoglu in mediana mentre per la difesa, i tre davanti ad Onana dovrebbero essere Darmian, De Vrij e Bastoni, con Skriniar in panchina. In avanti Lautaro titolare inamovibile, insieme a Correa mentre Dzeko riposa e Lukaku recupera. Per Gasperini Muriel e Zapata potrebbero ricomporre dal 1′ il tandem d'attacco, con Pasalic sulla trequarti. Assenti Palomino e Zappacosta.

La formula dei quarti di finale è sempre a gara secca quindi, a fronte di una parità che resta tale fino al 90′, si passerà ai supplementari e quindi ai calci di rigore.

Partita: Inter-Atalanta

Quando si gioca: Martedì 31 gennaio

Dove si gioca: San Siro (Milano)

Orario: 21:00

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Sportmediaset.it, Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, quarti di finale

Dove vedere Inter-Atalanta in TV: il canale in chiaro

Inter-Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia sarà trasmessa in TV sul Digitale Terrestre da Canale 5 con fischio di inizio alle 21:00. Diretta esclusiva e in chiaro, senza costi aggiuntivi con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Inter-Atalanta, dove vederla in streaming

La partita tra Inter e Atalanta è disponibile anche in live streaming, sempre in chiaro e senza costi aggiuntivi. Ci si può collegare al sito sportmediaset.it oppure collegarsi al portale Mediaset Infinity o utilizzare l'apposita app per i dispositivi mobili.

Inter-Atalanta di Coppa Italia, le probabili formazioni

Simone Inzaghi deve fare i conti con gli impegni di campionato perché nel weekend sarà chiamato ad affrontare il Milan in un delicato derby a San Siro. Per questo potrebbe rivedere la formazione iniziale e i cambi in corsa facendo riposare qualche big. Onana in porta, Darmian nel trio difensivo con Skriniar che non sarà della partita. Poi in mediana conferma di Asllani con l'assenza di Brozovic mentre sulle fasce agiranno Gosens e Dumfries con Dimarco che rifiata. Così come Dzeko, visto che davanti Correa dovrebbe prendersi un posto da titolare a fianco di Lautaro, mentre Lukaku potrebbe inserirsi a gara in corso. Per Gasperini tante scelte tra cui optare, ma sembra che l'attacco sarà formato dalla ‘vecchia' coppia Muriel-Zapata con Hojlund che partirà dalla panchina insieme a Lookman. Pasalic trequartista nel 3-4-1-2 che vedrà Scalvini titolare in difesa mentre sulle fasce agiranno Hateboer e Maehle.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Zapata.

Tabellone Coppa Italia, chi vince affronterà vincente tra Lazio e Juventus

Il tabellone di Coppa Italia prevede già gli accoppiamenti per le due semifinali. Chi passerà tra Inter e Atalanta troverà sul proprio cammino una tra Lazio e Juventus. La semifinale si giocherà al meglio delle due partite con andata e ritorno ad aprile il 4 e il 25.