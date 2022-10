Tabellone Coppa Italia 2022/23: le partite dei sedicesimi e il calendario completo Il tabellone completo della Coppa Italia 2022/2023. Il programma delle partite dei sedicesimi che definiranno il quadro degli ottavi dove entreranno in gioco Milan, Juventus, Inter e Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

La Coppa Italia Frecciarossa 2022/23 riparte con i sedicesimi di finale. Oggi e domani sono in programma le partite dei sedicesimi di finale che permetteranno di definire il tabellone degli ottavi e le sfidanti delle 8 big, ovvero Inter, Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta. Gli ottavi di finale si giocheranno a gennaio.

Come per l'edizione 2021, anche quest'anno le partite della Coppa Italia saranno trasmesse in diretta TV in chiaro da Mesiaset – su Canale 5, Italia Uno o Canale 20 – e in streaming su Mediaset Infinity. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul tabellone, sul programma e gli orari TV delle sfide che vedranno impegnate anche diverse squadre di Serie A. Il calendario delle partite e il programma completo della Coppa Italia sono disponibili anche sul sito ufficiale della Lega Serie A.

Il tabellone della Coppa Italia 2022/23

Dopo il turno preliminare e i trentaduesimi della scorsa estate la Coppa Italia entra nel vivo, con i sedicesimi di finale. Otto le partite che definiranno poi il tabellone in cui entreranno in gioco le big della Serie A. Fino ai quarti compresi, tutte le partite saranno sempre in gara secca, e solo per le semifinali si giocherà sul doppio confronto con andata e ritorno, per definire la finale del 24 maggio all'Olimpico. Il tabellone della Coppa Italia 2022/2023 in pdf.

Il tabellone completo della Coppa Italia 2022/2023

Partite Coppa Italia 2022/23, il calendario: quando giocano Inter, Milan, Napoli e Juve

Le big della Serie A, ovvero le otto teste di serie, entrano in gioco in Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale. I campioni in carica dell'Inter, la finalista della scorsa edizione Juventus, Milan, Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta inizieranno il loro percorso dunque dagli ottavi in sfide ad eliminazione diretta in programma l'11 gennaio o il 18 gennaio 2023. Tutte le partite saranno collocate in questi due giorni, anche alla luce dell'esigenza del calendario. Per gli orari bisognerà aspettare le prossime settimane.

Il programma completo della Coppa Italia dai sedicesimi alla finale

Dopo i match dei trentaduesimi dunque è il turno dei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Otto le sfide in programma in tre giorni, dal 18 ottobre al 20 ottobre che si disputeranno con la formula della gara secca. Si decreteranno così le avversarie delle 8 teste di serie per gli ottavi che al momento sono in programma in due giornate, ovvero l'11 e il 18 gennaio 2023. Le quattro partite dei quarti di finale poi si giocheranno il 1° febbraio 2023, sempre in un'unica sfida. Le semifinali, primo turno con andata e ritorno si disputeranno il 5 aprile 2023 (andata) e il 26 aprile 2023 (ritorno). La finale della Coppa Italia sarà in programma il 24 maggio 2023.

I sedicesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023

Martedì 18 ottobre

Genoa-Spal: ore 18 – Italia 1

Torino-Cittadella: ore 21 – Italia 1

Spezia-Brescia: ore 15 – Italia 1

Parma-Bari: ore 18 – Italia 1

Udinese-Monza: ore 21 – Italia 1

Cremonese -Modena: ore 15 – Italia 1

Sampdoria-Ascoli: ore 18 – Italia 1

Bologna-Cagliari: ore 21 – Italia 1

Gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023

Mercoledì 11 gennaio, mercoledì 18 gennaio 2023

Inter-Parma/Bari

Atalanta-Spezia/Brescia

Bologna/Cagliari-Lazio

Monza/Udinese-Juventus

Napoli-Modena/Cremonese

Roma-Spal/Genoa

Sampdoria/Ascoli-Fiorentina

Cittadella/Torino-Milan

I quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023

Mercoledì 1° febbraio 2023

Inter-Parma/Bari – Atalanta-Spezia/Brescia

Bologna/Cagliari-Lazio – Monza/Udinese-Juventus

Napoli-Modena/Cremonese – Roma-Spal/Genoa

Sampdoria/Ascoli-Fiorentina – Cittadella/Torino-Milan

Le semifinali di Coppa Italia 2022/2023



Mercoledì 5 aprile 2023

Semifinale 1 (andata)

Semifinale 2 (andata)

Semifinale 1 (ritorno)

Semifinale 2 (ritorno)

La finale di Coppa Italia 2022/2023

Mercoledì 24 maggio 2023

Finale Coppa Italia (Stadio Olimpico Roma)

Dove vedere la Coppa Italia 2022/23 in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV le partite di Coppa Italia 2022/2023? Tutte le sfide del torneo nazionale saranno trasmesse in chiaro ma non sulla Rai come in passato. Diretta TV per la Coppa Italia su Mediaset che ha acquistato i diritti della competizione. Come accaduto per i trentaduesimi, le partite dei sedicesimi saranno trasmesse in televisione su Italia 1. Dai turni successivi invece i match si potranno seguire su Italia 1 e su Canale 5. Per quanto riguarda lo streaming ci si potrà collegare attraverso dispositivi fissi e portatili, al sito di Mediaset Infinity in chiaro, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti.