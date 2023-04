Quando si gioca finale di Coppa Italia 2022/2023: data e orario della partita Manca poco alla finale della Coppa Italia: ecco quando e dove si giocherà l’ultimo atto della competizione.

La Coppa Italia si avvia verso il suo grande finale: mercoledì 24 maggio 2023 lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà la finalissima tra la vincente di Juventus-Inter (atto conclusivo dello scorso anno) e Fiorentina-Cremonese. Non è ancora stata ancora resa nota l'ora del calcio d'inizio, ma presumibilmente la partita potrebbe cominciare alle ore 21:00 come nelle passate edizioni.

Per l'ultimo verdetto sulle finaliste bisognerà attendere l'esito delle semifinali di ritorno, dove tutto è ancora da scrivere. A Torino la Juventus è stata fermata sull'1-1 dall'Inter, detentrice del trofeo, con il gol di Lukaku allo scadere che ha scatenato numerose polemiche e gli è costata un'espulsione, poi revocata dalla grazia concessa da Gabriele Gravina. Il belga quindi sarà regolarmente in campo per la partita di ritorno che si giocherà questa sera a San Siro.

Dall'altra parte del tabellone invece si scontrano Fiorentina e Cremonese: i lombardi sono stati una delle più grandi sorprese di questa competizione e nel loro cammino verso la semifinale hanno già eliminato big come Roma e Napoli. All'andata i ragazzi di Italiano sono riusciti a imporsi per 2-0 e per sognare l'incredibile finale i grigiorossi dovranno tentare la rimonta al Franchi. Poi sarà tempo di finale, un obiettivo prestigioso per le squadre rimaste in gioco.

Quando: mercoledì 24 maggio 2023

Orario: da definire

Dove: stadio Olimpico, Roma

Sarà ancora lo stadio Olimpico di Roma a ospitare la finale di Coppa Italia il prossimo 24 maggio. Non è stato definito ancora il fischio d'inizio della partita, che sarà presumibilmente alle ore 21:00 come accaduto già negli altri anni, mentre dovrà essere confermata la copertura televisiva. In questa edizione la competizione è stata trasmessa in chiaro da Mediaset e per questo la finale potrebbe andare in onda su canale 5.