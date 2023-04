L’Inter è in finale di Coppa Italia, battuta una piccola Juve: ad Inzaghi basta il gol di Dimarco L’Inter batte 1-0 la Juventus nella semifinale di ritorno e conquista la qualificazione alla finale della Coppa Italia 2022-2023: ai nerazzurri basta un gol di Dimarco per avere la meglio su una squadra bianconera poco consistente e quasi mai pericolosa.

A cura di Michele Mazzeo

All'Inter basta un gol di Dimarco per battere 1-0 la Juventus a San Siro e conquistare la qualificazione alla finale della Coppa Italia 2022-2023 dove sfiderà la vincente dell'altra semifinale tra Fiorentina e Cremonese. La formazione di Simone Inzaghi (che conferma la sua fama di "re di coppe"), contrariamente a quanto avvenuto all'andata terminata tra le polemiche 1-1, ha controllato un match sottotono abbastanza agevolmente al cospetto di una squadra bianconera che non ha offerto una delle sue migliori prestazioni stagionali.

Una partita che infatti la Juventus, complice l'accorto 3-5-1-1 con Chiesa unica punta schierato da Allegri, ha cominciato in maniera remissiva permettendo così all'Inter di prendere subito in mano il controllo delle operazioni e attaccare con tanti uomini la retroguardia bianconera. La scelta dei piemontesi non paga e così al 15′ capitolano con Dimarco che imbeccato a centro area da Barella (e con la colpevole complicità di un Bremer in grande difficoltà) batte Perin e regala il vantaggio ai nerazzurri.

Subito il gol la formazione ospite, passata nel frattempo al 4-3-3, prova ad invertire la rotta iniziando a proporsi in avanti con maggiore continuità ma l'assenza di un vero centravanti sembra farsi sentire con l'unica vera occasione della prima mezz'ora di gioco che capita sulla testa di De Sciglio che però non riesce a centrare lo specchio della porta. A saggiare i guantoni di Onana ci pensa poi Kostic con una conclusione dal limite dell'area che trova però l'attenta risposta del portiere camerunense, mentre dall'altro lato del campo il più pericoloso è Lautaro Martinez che però prima spara alto da buona posizione e poi su un velenoso diagonale trova pronto Perin.

In avvio di ripresa Massimiliano Allegri corre ai ripari mandando in campo Arkadiusz Milik al posto di Filip Kostic con Federico Chiesa che può quindi tornare ad occupare la corsia mancina. La mossa del tecnico bianconero paga con la Juventus che riesce ad aumentare la produzione offensiva, lasciando però inevitabilmente il fianco scoperto alle ripartenze dell'Inter che si è vista annullare il gol del raddoppio realizzato da Dzeko per il fuorigioco di partenza del bosniaco che poi lascerà il campo per l'ingresso di Romelu Lukaku. I piemontesi però non creano particolari problemi ad Onana nemmeno nel finale, mentre Perin è costretto ad un super intervento sul tiro ravvicinato di Mkhitaryan per tenere ancora vive le speranze di portare il match ai supplementari. Speranze che però sono definitivamente naufragate al triplice fischio dell'arbitro Doveri che ha sancito la vittoria dell'Inter nel Derby d'Italia e la qualificazione della formazione di Simone Inzaghi alla finale della coppa nazionale.