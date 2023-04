Biglietti finale Coppa Italia 2022/2023 a Roma: quando escono e possibili costi Quando escono e possibili costi dei biglietti per la finale Coppa Italia 2022/2023 che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio 2023.

A cura di Vito Lamorte

La finale di Coppa Italia 2022–2023 si giocherà a Roma: quando escono i biglietti e possibili costi.

La finale di Coppa Italia 2022/2023 si giocherà allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio 2023 e vedrà di fronte le vincitrici delle semifinali che mettono di fronte Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina.

Per l'edizione numero 76 della seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di Serie A si gioca nuovamente nella Capitale: a vincere il trofeo lo scorso anno è stata l'Inter di Simone Inzaghi battendo per 4-2 la Juventus di Massimiliano Allegri dopo i tempi supplementari.

L'ultimo atto del torneo si disputerà allo stadio Olimpico, che ha una capienza di 68mila spettatori e ospita questo appuntamento da quando venne stabilito di disputare una finale unica della Coppa Italia: era la stagione 2007-2008.

Quando escono i biglietti della finale di Coppa Italia?

Non ci sono ancora informazioni precise sui biglietti per la finalissima di Coppa Italia ma è molto probabile che appena si sapranno i nomi delle due squadre che si contenderanno la coppa verrà pianificata la vendita. I tagliandi potrebbero essere messi in vendita tra fine aprile e inizio maggio.

Inizialmente saranno disponibili per gli abbonati ai servizi di prelazione delle due squadre qualificate alla finale e solo dopo ci sarà la vendita libera per tutti. Se verrà confermata la modalità dello scorso anno, basterà registrarsi sul sito di Vivaticket e procedere all'acquisto.

Una panoramica dello stadio Olimpico di Roma.

I prezzi dei biglietti della finale di Coppa Italia

Non ci sono ancora i prezzi ufficiali dei biglietti, ma è molto probabile che saranno simili a quelli della finale del 2022. Questi sono quelli dello scorso anno: