La Fiorentina raggiunge l’Inter in finale di Coppa Italia: al Franchi solo 0-0 per la Cremonese I viola capitalizzano al massimo il doppio vantaggio dell’andata quando sconfissero la Cremonese allo Zini 2-0. Così è bastato un pareggio a reti inviolate per prendersi la finale di Coppa Italia e l’accesso alla prossima Supercoppa Italiana.

A cura di Alessio Pediglieri

La Fiorentina capitalizza al massimo il 2-0 ottenuto allo Zini nella semifinale di andata di Coppa Italia e così si prende la qualificazione alla finale del trofeo nazionale ai danni di una Cremonese che non è riuscita a bissare l'impresa già compiuta contro la Roma di Mourinho. Al Franchi finisce 0-0 con la Viola che ha cercato maggiormente la via del gol per un ulteriore successo e con i grigiorossi di Ballardini che hanno però retto l'urto.

Un inizio arrembante da parte della squadra di Vincenzo Italiano che voleva regalare alla Fiorentina la prima finale dell'era Comisso e la sua prima gara importantissima, mai raggiunta prima in carriera. La Fiorentina gioca meglio, la Cremonese resta sulle sue con Ballardini che ancora una volta dimostra una preparazione al match più che meticolosa. I padroni di casa trascinati da un pubblico splendido, non si fanno mai realmente pericolosi davanti a Sarr, portiere di Coppa scelto dal tecnico che lo omaggia della presenza tra i pali anche in questa occasione.

L'unico brivido dei primi 45 minuti rimane per un colpo di testa di Milenkovic nel primo quarto d'ora di gioco, poi poco altro, con i lombardi che provano – invano – a impensierire la difesa gigliata per trovare i lgol che permetterebbe di riaprire i giochi fino alla fine. Poche emozioni, ma per il pubblico del Franchi poco importa perché la notte di Firenze è già una notte di festa, pregustando anche con lo 0-0 l'accesso alla finale di Roma.

Anche la ripresa è lo stesso copione del primo tempo, con la Fiorentina che attacca e la Cremonese che difende ad oltranza, incapace di fare la partita per il migliore tasso tecnico dei viola in campo. Altro brivido nel quarto d'ora finale, quando entra anche Cabral che prova a bissare il gol dell'andata ma il grido di gioia resta strozzato in gola. Fino al 90′ quando esplode la festa: i giocatori esultano per la conquista della finale di Coppa Italia, dove affronteranno l'Inter, già qualificata dopo aver superato la Juventus. Ma anche perché la qualificazione per la sfida dell'Olimpico ha garantito alla Fiorentina l'accesso automatico alle Final Four della prossima Supercoppa italiana.