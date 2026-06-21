Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: Belgio preferito alla Spagna in chiaro

Belgio-Iran è la partita trasmessa in chiaro su Rai 1 oggi, domenica 21 giugno, alle ore 21: in campo per la seconda giornata dei gironi anche Spagna-Arabia Saudita nel pomeriggio, in esclusiva su DAZN.

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Ai Mondiali 2026 ritornano in campo anche Spagna e Belgio che nella seconda partita della fase a gironi affronteranno Arabia Saudita (ore 18:00, Gruppo H) e Iran (ore 21:00, Gruppo G): il calendario del torneo propone sfide intriganti per le due nazionali che non hanno ancora vinto. I Diavoli Rossi hanno pareggiato contro l'Egitto grazie al gol di Lukaku mentre gli spagnoli sono stati fermati incredibilmente sullo 0-0 da Capo Verde. In campo oggi anche Tunisia-Giappone (ore 6:00, Gruppo F), Uruguay-Capo Verde (a mezzanotte, Gruppo H) e Nuova Zelanda-Egitto (ore 3:00, Gruppo G). Tutte le partite sono visibili in diretta streaming DAZN mentre sulla Rai 1 andrà in onda in chiaro la sfida in prima serata tra Belgio e Iran, preferita a quella tra Spagna e Arabia per ragioni di orario. Di seguito la guida completa degli incontri in programmazione con gli orari esatti e dove vedere tutti gli incontri in diretta TV e streaming.

Le partite di oggi domenica 21 giugno: il programma completo

Siamo già alla seconda giornata della fase a gironi, la penultima in programma, e tutti i risultati potrebbero essere decisivi. Il Giappone può fare un salto in avanti in classifica affossando la Tunisia che ha perso la prima partita ed è ferma a 0 punti: la nazionale di Moriyasu ha esordito fermando i Paesi Bassi sul pareggio e vuole regalarsi la prima vittoria di questi Mondiali. Nel pomeriggio la Spagna va a caccia della prima vittoria dopo la figuraccia dell'esordio contro Capo Verde, segnata dal pareggio per 0-0 e dalla delusione dei grandi nomi spagnoli che non hanno inciso.

Anche il Belgio cerca la prima vittoria dopo il pareggio in extremis arrivato contro l'Egitto. L'ingresso di Lukaku ha cambiato tutto, evitando la sconfitta ai Diavoli Rossi che adesso affronteranno l'Iran, con i giocatori segnati dai lunghi viaggi. Nella notte l'Uruguay proverà a scuotere gli equilibri del Gruppo H dove tutti sono fermi a un punto, anche se affrontare Capo Verde potrebbe riservare nuove sorprese. Chiude la sfida tra Nuova Zelanda ed Egitto nel Gruppo G dove anche qui curiosamente tutti sono fermi a 1 punto.

Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Domenica 21 giugno

6:00 – Tunisia-Giappone: DAZN

18:00 – Spagna-Arabia Saudita: DAZN

21:00 – Belgio-Iran: DAZN e Rai 1

dopo la mezzanotte

00:00 – Uruguay-Capo Verde: DAZN

3:00 – Nuova Zelanda-Egitto: DAZN