Mondiale per club 2025, quando si gioca: date, montepremi e dove vederlo in TV Con il sorteggio di oggi del tabellone dei gironi del Mondiale per Club 2025 sarà reso noto anche il calendario ufficiale con indicazione di date, sedi e orari di tutte le partite. Il nuovo trofeo FIFA si gioca dal 15 giugno al 13 luglio, giorno della finalissima, negli Stati Uniti.

Con il sorteggio di oggi, giovedì 5 dicembre, Inter e Juventus conosceranno ufficialmente gli avversari che affronteranno al Mondiale per Club 2025 che si disputerà nella prossima estate, dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti e sarà trasmesso gratuitamente su DAZN. A Miami, a partire dalle 13 (quando in Italia sono le 19), avverrà l'estrazione delle palline e l'abbinamento in tabellone delle 32 formazioni partecipanti che saranno divise in 8 gironi da 4. È la prima edizioni di un appuntamento che, secondo gli intenti della FIFA, avrà cadenza quadriennale e ha costretto a rivedere (anche) la tempistica del calciomercato.

Il calendario definitivo del torneo, con indicazione delle date, degli orari e delle sedi delle partite, verrà ufficializzato dopo il sorteggio. Il format del trofeo è molto simile a quello della Coppa del Mondo per nazionali: le prime due classificate della fase a gironi accederanno a quella a eliminazione diretta, un lungo percorso che si concluderà con la finale in programma il 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

Risolta l'incognita frutto di aspre polemiche. A trasmettere tutte le partite del Mondiale per Club in chiaro e gratis sarà DAZN. Una soluzione in extremis, considerata la difficoltà incontrata da parte della Fifa a piazzare i diritti tv e a chiudere accordi coi broadcaster, che potrebbe incidere sull'ammontare preciso del montepremi a disposizione delle società (sono emerse solo indiscrezioni su cifre al momento approssimative, relative alla partecipazione alla fase a gironi).

Quando si gioca il Mondiale per club 2025, date e calendario

Il Mondiale per Club 2025 durerà circa un mese e sarà giocato dal 15 giugno al 13 luglio: una finestra agonistica che appesantisce un calendario di eventi già ingolfato, ha sollevato malumori da parte dei calciatori (c'è stato perfino un esposto formale da parte del sindacato, FIFPro) e degli stessi club. In quel lasso di tempo sarà spalmata tutta la programmazione dell'evento che diverrà ufficiale dopo il sorteggio della fase a gironi. Solo allora, infatti, sarà stilato e comunicato il calendario delle partite (con sedi, date e orari) dalla fase a gironi fino alla finalissima per il titolo.

Inter e Juve le italiane qualificate: le squadre partecipanti

Sono 32 le squadre che prenderanno parte al Mondiale per Club 2025, ripartite in 8 gironi da 4 per un totale di 63 partite. Tra queste ci sono le due italiane Inter e Juventus che hanno staccato il pass qualificazione in due momenti e modi differenti: i nerazzurri grazie al punteggio nel ranking calcolato in base al più recente quadriennio (a novembre di un anno fa beneficiò della vittoria sul Salisburgo); i bianconeri che, fuori dai tornei continentali per violazione del quadro normativo Uefa (come conseguenza del caso plusvalenze), hanno sfruttato il punteggio accumulato in quel lasso di tempo e l'eliminazione del Napoli dalla Champions per mano del Barcellona.

In quali fasce saranno inserite Inter e Juventus? In base all'ufficialità comunicata nelle ultime ore figurano in seconda fascia ma non potranno incontrarsi tra di loro. Il criterio per gli abbinamenti, inoltre, prevede che tra le possibili avversarie della prima fascia, i nerazzurri potranno pescare solo le sudamericane mentre la Juve solo le europee. Nella prima, infatti, ci saranno le migliori formazioni in assoluto per ranking di Europa e Sud America. Di seguito le possibili 4 urne del sorteggio con l'indicazione delle 32 squadre partecipanti:

Fascia 1: Manchester City (ENG), Real Madrid CF (ESP), FC Bayern München (GER), Paris Saint-Germain (FRA), CR Flamengo (BRA), SE Palmeiras (BRA), CA River Plate (ARG), Fluminense FC (BRA)

Fascia 2: Chelsea FC (ENG), Borussia Dortmund (GER), FC Internazionale Milano (ITA), FC Porto (POR), Atlético de Madrid (ESP), SL Benfica (POR), Juventus FC (ITA), FC Salisburgo ( AUT)

Fascia 3: Al Hilal (KSA), Ulsan HD (KOR), Al Ahly FC (EGY), Wydad AC (MAR), CF Monterrey (MEX), Club León (MEX), CA Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA )

Fascia 4: Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ain FC (UAE), Espérance Sportive de Tunisie (TUN), Mamelodi Sundowns FC (RSA), CF Pachuca (MEX), Seattle Sounders FC (USA), Auckland City FC (NZL), Inter Miami CF (Stati Uniti)

Come funziona il Mondiale per club, format e regolamento

Le 32 squadre partecipanti verranno estratte e inserite in 8 gironi da 4, a passare agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone. Dagli ottavi in poi si disputeranno incontri a eliminazione diretta. Già stabilito anche il tabellone che porta alla finale, con i primi incroci dopo i gironi così fissati:

1A-2B

1C-2D

1E-2F

1G-2H

1B-2A

1D-2C

1F-2E

1H-2G

Cosa succede da regolamento in caso di arrivo a pari punti nel girone? Per definire la classifica esatta si terrà conto dei seguenti criteri: scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti; maggior numero di gol realizzati nei match tra le squadre; differenza reti in tutte le partite; maggior numero di gol realizzati; miglior punteggio di condotta (fair-play); sorteggio.

Dove si giocano le partite: stadi e città

Sono 11 le città con relativi stadi che ospiteranno la competizione, tra questi anche l'impianto Rose Bowl di Pasadena che evoca il ricordo amaro della finale di Coppa del Mondo 1994 persa dall'Italia ai rigori contro il Brasile. Di seguito l'elenco delle sedi della competizione:

Seattle (Lumen Field)

Los Angeles (Rose Bowl Stadium)

Nashville (Geodis Park)

Cincinnati (Tql Stadium)

Charlotte (Bank of America Stadium)

Miami (Hard Rock Stadium)

Orlando (Inter&Co Stadium e Camping World Stadium)

Washington Dc (Audi Field)

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Philadelphia (Lincoln Financial Field)

New York (MetLife Stadium, ospiterà la finale il 13 di luglio).

Quanto guadagnano le squadre: il montepremi

Non esiste ancora una stima ufficiale del montepremi Fifa messo a disposizione delle squadre. Il Times, però, ha raccontato di una accordo tra Federazione ed ECA (Associazione dei Club Europei) sull'importo complessivo da versare per la sola partecipazione al Mondiale per Club 2025: circa 600 milioni di euro) da ripartire equamente per ogni club.

Calcoli alla mano, ogni squadra guadagnerà tra i 18 e i 19 milioni di euro per la sola presenza (18.77 milioni per la precisione). A questa somma andranno aggiunti i bonus economici extra in caso di vittorie, pareggi e passaggi del turno. L'entità di questi importi è legata agli accordi economici per la cessione dei diritti televisivi e all'eventuale ingresso di nuovi sponsor. Allo stato dei fatti si può solo ipotizzare, in base all'esperienza della Champions, che l'accesso agli ottavi può fruttare fino a 30 milioni che potrebbero diventare anche un centinaio in caso di arrivo e successo in finale.

Dove vedere il Mondiale per club 2025 in tv e streaming: i diritti TV

La copertura televisiva sarà assicurata da DAZN che trasmetterà in chiaro e gratuitamente tutte le partite del Mondiale per Club 2025. Saltata la possibilità d'intesa con Apple TV, la Fifa ha dovuto superare diversi intoppi che hanno reso tutto più difficile per l'assegnazione dei diritti tv: la diffidenza dei broadcaster (che hanno già fissato e chiuso il budget previsto per la stagione in corso), la saturazione del mercato audiovisivo per i calendari già serrati tra campionati nazionali, nuova edizione delle coppe continentali (la Super Champions) e quella Nations League che non trova più sbocchi in tv.