Il sindacato dei calciatori fa causa alla FIFA contro il Mondiale per Club: “Violati i diritti dei giocatori”

I calciatori si schierano contro la FIFA e fanno sentire la loro voca tramite FIFPRO, il sindacato mondiale dei calciatori. Nelle scorse ore è stata presentata una denuncia legale contro la FIFA, "contestando la legittimità delle decisioni della FIFA di stabilire unilateralmente il Calendario Internazionale delle Partite e, in particolare, la decisione di creare e programmare la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025".

Una decisione molto forte e che avrà certamente la sua eco nelle prossime settimane. Si sta parlando tanto della prossima competizione organizzata dalla FIFA per il 2025 negli Stati Uniti e i calciatori vogliono vedere rispettati loro diritti.

Nei giorni scorsi si era parlato di un mancato accordo tra la FIFA e le società, con possibili cause legali e rischi di boicottaggio della manifestazione, che rischiava di slittare al 2027; e poi c'è stata la frase di Carlo Ancelotti, subito smentita, sul fatto che il Real Madrid non avrebbe preso parte al torneo.

La FIFPRO Europe ha presentato un esposto in cui vengono contestati i calendari diramati dalla FIFA e il nuovo Mondiale per Club, che dovrebbe disputarsi il prossimo anno negli Stati Uniti a cavallo tra giugno e luglio.

Quello che viene contestato con maggior forza è l'enorme quantità di partite in calendario e la scelta di inserire un'altra competizione che andrebbe a congestionare ancora di più l'annata calcistica:

I giocatori e i loro sindacati hanno costantemente evidenziato che l’attuale calendario calcistico è sovraccarico e irrealizzabile. Tuttavia, la FIFA, come evidenziato nelle recenti rappresentazioni da parte di sindacati e leghe internazionali, non ha intrapreso negoziazioni significative e ha continuato unilateralmente un programma di espansione delle competizioni nonostante l’opposizione dei sindacati dei giocatori. Questo include la decisione di procedere con una Coppa del Mondo per Club FIFA ampliata.

Il ruolo di FIFPRO Europe e dei suoi membri non è quello di favorire o opporsi a una competizione rispetto a un’altra. Tuttavia, nel contesto più ampio del calendario calcistico globale, la nuova Coppa del Mondo per Club FIFA è vista da giocatori e sindacati come un punto di svolta.

Per i giocatori più richiesti per le partite di club e per le competizioni delle squadre nazionali, il diritto a una pausa annuale garantita è diventato praticamente inesistente, con la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 che si tiene durante l’unico periodo dell’anno teoricamente disponibile per i giocatori per prendere tali pause.

I sindacati dei giocatori ritengono che tali decisioni da parte della FIFA violino la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CFREU), senza alcuna giustificazione seria. In ultima analisi, i sindacati dei giocatori ritengono che l’obiettivo di questa nuova competizione sia di aumentare la ricchezza e il potere dell’organo di governo mondiale del calcio, senza un’adeguata considerazione per l’impatto sui giocatori coinvolti o su altri stakeholder all’interno del calcio professionistico.

Inoltre, i sindacati dei giocatori ritengono che, alla luce della sentenza della CGUE sulla Superlega, tali decisioni unilaterali e discrezionali – che non sono il risultato di quadri giuridici chiari, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e democratici – costituiscano ‘restrizioni della concorrenza per oggetto’ ai sensi dell’Articolo 101 TFUE.

La FIFA ritiene normale occupare unilateralmente e abusivamente un’area che – in una governance moderna e aperta – ricade naturalmente nella competenza delle parti sociali e quindi nella negoziazione degli accordi collettivi tra i sindacati dei giocatori e le organizzazioni dei datori di lavoro.