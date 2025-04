video suggerito

I giocatori del Foggia pagano ritiro e albergo di tasca propria: ormai il club è in autogestione Il Foggia è in totale autogestione: dopo il disimpegno del presidente Nicola Canonico, i calciatori pagheranno il ritiro e l'albergo di tasca loro in vista della prossima partita a Crotone.

A cura di Vito Lamorte

Una formazione del Foggia di questa stagione. (foto dal profilo Facebook del club)

Il Foggia è in totale autogestione. In vista della prossima partita, in programma a Crotone, i calciatori del club pugliese si pagheranno di tasca propria l’albergo per il ritiro in Calabria per evitare la trasferta in giornata così come disposto dalla società. La decisione fa capire in maniera chiara cosa sta accadendo all'interno della società dei Satanelli dopo il disimpegno del presidente Nicola Canonico.

I giocatori rossoneri, dopo la trasferta in pullman a Biella in occasione della partita con la Juventus Next Gen dello scorso turno, avrebbero preso questa decisione, in accordo con l’allenatore Luciano Zauri e il direttore sportivo Luca Leone.

In merito a questa situazione Canonico si è espresso così ai microfoni dell'agenzia ANSA: “Dal 31 marzo sono dimissionario. Ho già chiarito nei giorni scorsi di non essere più intenzionato a corrispondere garanzie economiche per il club. Le squadre di calcio si reggono sui versamenti dei loro presidenti. A Foggia una parte della tifoseria mi ha chiesto di togliere il disturbo. Al momento non c’è stata alcuna offerta per il Foggia calcio”.

Una ripresa panoramica dello stadio Pino Zaccheria di Foggia.

Un altro segnale della dismissione di Canonico è la disdetta degli impianti per le giovanili, ovvero l'ex campo FIGC e il comunale di Troia: adesso tutte le selezioni rossonere si alleneranno allo stadio Pino Zaccheria.

Foggia in autogestione dopo il disimpegno di Canonico: c'è il rischio play-out

La squadra allenata da Luciano Zauri è attesa dagli ultimi tre turni di campionato contro Crotone, Messina e Picerno ma i Satanelli devono dare una svolta dopo 4 sconfitte di fila perché la zona play-out è dietro l'angolo.

Intanto sul fronte societario nelle scorse ore sul tavolo del presidente Nicola Canonico sarebbe arrivata una proposta concreta d’acquisto da parte di un gruppo misto formato da imprenditori locali e figure esterne al tessuto economico del territorio, fortemente interessato a rilevare l’intero pacchetto azionario del club. Nelle prossime settimane si capirà qualcosa di più in merito al possibile cambio di proprietà ma ci sono tre partite da disputare al massimo per evitare altre spiacevoli situazioni nella coda di questa stagione.