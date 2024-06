video suggerito

Ancelotti attacca il Mondiale per Club, il Real Madrid non parteciperà: “La FIFA se lo scorda” Ancelotti prende una pisizione dura contro il Mondiale per Club annunciando il boicottaggio da parte del Real Madrid: “Come noi altri club rifiuteranno l’invito” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Ancelotti si schiera apertamente contro il Mondiale per Club: la prima edizione allargata a 32 squadre dovrebbe avere il via nel 2025 ma quasi tutte le società coinvolte puntano al boicottaggio. Anche il Real Madrid, fresco vincitore della 15esima Champions League della sua storia, ha preso una seria posizione nei confronti della competizione tramite le parole del suo allenatore che allontana l'idea della partecipazione.

Intervistato da Il Giornale in occasione del suo compleanno, Ancelotti ha sconvolto tutti annunciando che i Blancos non intendono prendere parte al Mondiale per Club e che rifiuteranno l'invito come la maggioranza della squadre. "La FIFA se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo" ha dichiarato l'allenatore che non ha lasciato nessuno spiraglio di speranza per la nuova competizione che ha già creato un caso prima ancora di cominciare.

Il Real non andrà al Mondiale per Club

I motivi che si nascondono dietro al rifiuto degli spagnoli sono soprattutto di natura economica. Nel corso dell'intervista Ancelotti ha spiegato in modo molto semplice la visione della sua società che è ben in linea con quella delle altre partecipanti: "Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la FIFA vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito".

Le squadre in realtà pensavano di guadagnare molti soldi dal Mondiale per Club nella sua prima edizione allargata che coinvolge 32 club in tutto il mondo. L'idea iniziale era quella di portare a casa 50 milioni di euro per la qualificazione, ma in realtà la cifra stanziata dalla FIFA è inferiore ai 20 milioni di euro, un passo indietro che non è piaciuto per niente alle grandi squadre come il Real Madrid.

Il torneo può saltare?

Prima di oggi non era mai arrivata una presa di posizione così netta da una delle partecipanti. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile boicottaggio e addirittura di un rinvio della competizione che potrebbe prendere il via due anni più tardi rispetto alla data prevista, ossia nel 2027. Al momento c'è incertezza totale, soprattutto perché la strada aperta dal Real Madrid potrebbe portare altre squadra a rifiutare apertamente l'invito della FIFA.