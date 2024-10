La FIFA apre una nuova finestra di calciomercato: durerà 10 giorni, ma non sarà valida per tutti

video suggerito

La FIFA è pronta a dare vita a una nuova sessione di calciomercato. Una terza finestra aggiuntiva rispetto a quella invernale di gennaio e a quella estiva. Una soluzione necessaria per poter far svolgere al meglio e con maggiore tranquillità il nuovissimo Mondiale per Club pronto a prendere il via a partire dal 2025. Il torneo si giocherà da domenica 15 giugno a domenica 13 luglio. Ebbene poco prima dell'inizio del Mondiale per club inizierebbe questa nuova finestra di mercato che si aprirebbe dal 1 al 10 giugno. Non è però ancora chiaro se questa nuova finestra riguarderà solo le società partecipanti al Mondiale per Club, o sarà valida per chiunque club interessato.

Sta di fatto che, secondo quanto riferisce ‘Marca', in questi dieci giorni i club avranno la possibilità di prolungare i contratti dei calciatori in scadenza nel periodo in cui si giocherà il Mondiale garantendo loro dunque una copertura legale. Ma non solo, potrebbe anche essere una possibilità per le squadre che prenderanno parte al torneo di rinforzare la rosa con nuovi acquisti last minute. Insomma, a seconda delle strategie, ognuno dei club potrà anche studiare quella più adatta al club provando a sfruttare al meglio questa occasione. Sarà però importante che le varie Federazione aderiscano all'iniziativa.

Il presidente Infantino quando diede il benvenuto alla Juventus nel Mondiale per Club.

Il mondiale per club è in programma la prossima estate negli Stati Uniti e continua a fare passi avanti dal punto di vista dell'organizzazione. Solo la settimana scorsa si sono rese note le sedi, ora è stato risolto il mistero di disputare un torneo tra due stagioni, visto che inizierà il 15 giugno e terminerà il 13 luglio. La possibilità di creare una finestra apposita per poter consentire anche il prolungamento dei contratti dei vari giocatori in scadenza era già successa qualche anno fa, ovvero a cavallo tra il 2020 e 2021.

Una possibilità del genere si era già vista durante il Covid

In quel caso fu necessario per far fronte alla pandemia. In quel caso c'è da dire che non tutti i giocatori volevano prolungare il contratto per continuare a giocare per il proprio club durante l'estate visto che i campionati rimasero fermi per diverso tempo e i regolari accordi scadevano il 30 giugno. Altri hanno colto questa possibilità, allungando il legame con il proprio club. Insomma, con queste misure, ciò che la FIFA intende è rendere più semplice per i giocatori ottenere contratti e tranquillizzare i club dal punto di vista legale ma anche per rafforzarsi per la competizione ad armi pari. In attesa dell'ufficialità, l'idea sembra essere pronta a partire.