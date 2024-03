Juventus al Mondiale per Club con il Napoli eliminato, il messaggio di Infantino: “Buona fortuna” Poco dopo la sconfitta e l’uscita dalla Champions degli azzurri, il presidente della Fifa ha annunciato con una breve clip la partecipazione dei bianconeri al prossimo Mondiale per Club. Frase che spegne definitivamente ogni ipotesi di ricorso da parte del Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Napoli battuto 3-1 dal Barcellona ed eliminato dagli ottavi di Champions è notizia che regala un sorriso alla Juventus. I 50 milioni e passa portati in dote dalla partecipazione al Mondiale per Club 2025 Fifa li incassano i bianconeri che, ironia della sorte, pur essendo fuori dal contesto europeo per squalifica, riescono a farsi bastare i 47 punti necessari per accedere alla competizione che si svolgerà negli Stati Uniti e vedrà in lizza per l'Italia anche l'Inter.

Dopo l'uscita di scena della Lazio (che sarebbe dovuta arrivare solo in finale per insidiare la ‘vecchia signora') e adesso anche quella dei partenopei non ci sono più dubbi né calcoli da fare, tanto che il presidente della Federazione internazionale, Gianni Infantino, si complimenta personalmente con la Juve attraverso un video-messaggio condiviso sui social network. Ha in mano una sorta di busta dove c'è scritto il nome del fortunato vincitore, ma ‘the winner is…' non è affatto un mistero perché era ormai noto da tempo che solo gli azzurri avrebbero potuto sbarrare il passo alla squadra di Allegri.

"Congratulazioni per la qualificazione al nuovo Mondiale per club della Fifa alla Juventus – dice Infantino nella breve clip, mostrando il simbolo del club -. Buona fortuna negli Stati Uniti nel 2025 e, ovviamente, in bocca al lupo". È passato davvero poco tempo dal triplice fischio dell'arbitro Makkelie (discutibile la scelta di non concedere rigore su Osimhen, altrettanto il silenzio del Var) quando il numero uno della Fifa diffonde il messaggio dedicato alla società torinese.

La sortita di Infantino ha fatto storcere il naso ad alcuni e alimentato la certezza in altri ancora che dietro quegli auguri fatti alla Juve si celasse anche un altro intento: ribadire, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, che non c'è alcuna ombra sulla partecipazione dei bianconeri al torneo Fifa. E che il risultato del campo – come indicato da un post della Federazione – sarebbe stato (e sarà) l'unico giudice della qualificazione.

L'ipotesi di ricorso annunciata qualche settimana fa dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non è stata nemmeno presa in considerazione dalla Fifa: ovvero, ipotizzare un principio di afflittività retroattivo contestando una sanzione già emessa. In buona sostanza, il massimo dirigente dei partenopei pensava (e pensa ancora?) che fosse giusto impugnare i 47 punti in classifica dei bianconeri perché conseguiti durante quel periodo di tempo in cui sono state commesse quelle violazioni sanzionate in Europa e dalla Uefa. Ma l'annuncio ufficiale di Infantino mette una pietra tombale anche su questa strada.