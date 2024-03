La FIFA ha deciso chi andrà al Mondiale per Club tra Juve e Napoli dopo le parole di De Laurentiis La FIFA ha sottolineato chi tra le squadre italiane oltre all’Inter potrà prendere parte al prossimo Mondiale per Club. Una risposta indiretta al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha sollevato la questione per via dell’estromissione della Juventus quest’anno dalle coppe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La FIFA ha risposto indirettamente ad Aurelio De Laurentiis. A margine della parole pronunciate dal presidente del Napoli sulla possibile partecipazione della Juventus al prossimo Mondiale del Club, la federazione internazionale che governa il calcio ha fugato ogni dubbio sulla questione. Il patron azzurro ha puntato il dito sulla fatto che il club bianconero fosse stato estromesso dalle coppe dalla Uefa all'interno del quadriennio preso in oggetto per valutare chi prenderà parte alla nuova competizione basata proprio sui punti nel Ranking Uefa.

"Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi – spiegò De Laurentiis – Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club". La FIFA però con pochissime parole ha voluto chiarire la vicenda facendo una panoramica generale non con un messaggio rivolto apertamente ad ADL o al Napoli: "La Juventus Fc si qualificherà per la Coppa del Mondo per Club Fifa 2025 se Napoli e Lazio non riusciranno a progredire in Europa questo mese“.

Il duello tra Juventus e Napoli è anche sul Mondiale per Club.

Napoli o Juve, chi va al Mondiale per Club

De Laurentiis adesso dovrà capire se presenterà ufficialmente ricorso – una volta appresa anche la posizione della FIFA in merito – oppure lasciare che gli organi preposti analizzino il tutto senza il suo intervento dal punto di vista legale. Sta di fatto che al momento ufficialmente la situazione relativa alle due squadre italiane ammesse al prossimo Mondiale per Club è abbastanza definita. L'Inter ha già un posto assicurato mentre il secondo è in bilico tra Juventus e Napoli, rispettivamente a quota 47 e 42 punti nel ranking, senza dimenticare la Lazio ferma a 35 (che però dovrebbe arrivare in finale per ambire al secondo posto).

La speranza degli azzurri di scavalcare i bianconeri – i quali non possono aumentare il proprio punteggio proprio per via dell'esclusione dalle coppe in questa stagione – è quella di riuscire a scavalcare la Vecchia Signora conquistando sul campo la semifinale di Champions anche se potrebbe bastare anche la qualificazione ai quarti e una vittoria nel turno successivo. A parità di punteggio i partenopei avrebbero a meglio grazie ai risultati migliori ottenuti in questa stagione. Il conteggio dei punti di fatto si ottiene assegnando 2 punti per ogni vittoria, 1 punto per il pareggio, 5 per la qualificazione agli ottavi e un punto poi per ogni ulteriore turno superato.

Aurelio De Laurentiis ha tuonato contro FIFA e Uefa per la questione Mondiale per Club.

Cosa ha detto De Laurentiis sulla Juve al Mondiale per club

La questione Mondiale per Club è stata tirata in ballo dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine del "Business of Football Summit" in cui ha sottolineato la necessità di definire questa situazione. Secondo ADL la Juve non dovrebbe comunque partecipare:

"Mi spiace per loro, che sono stati punti dalla Uefa ed estromessi dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club – ha spiegato – Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club". I bianconeri sono stati estromessi dalle coppe a seguito del provvedimento impugnato dalla Uefa dovuto alla violazione del quadro normativo Uefa e l'accordo transattivo firmato nell'agosto 2022 (Settlement Agreement) con la Federazione continentale.