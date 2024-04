De Laurentiis interrogato dalla Procura di Roma sull’affare Osimhen: accusato di falso in bilancio

video suggerito

Questa mattina il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è presentato alla Procura di Roma per essere ascoltato nell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso in bilancio: continua l'indagine legata alle presunte plusvalenze fittizie nate intorno all'acquisto di Victor Osimhen, arrivato in Serie A nel 2020 dal Lille. Per questo nelle ultime ore il patron azzurro si è recato nella capitale per essere interrogato.

La Procura di Napoli aveva già avviato le operazioni nel 2022 con la perquisizione nella sede del club, iscrivendo nel registro degli indagati oltre al presidente anche la moglie Jacqueline (che ricopre il ruolo di vice-presidente) e i figli Edoardo e Valentina. L'indagine continuerà quindi con l'interrogatorio da parte della Procura di Roma che si terrà oggi: i magistrati cercano di fare luce sulle sulla compravendita di Osimhen dal club francese e sulle presunte plusvalenze fittizie che ne sono conseguite.

Nel 2020 il Napoli aveva acquistato l'attaccante per 70 milioni di euro più 10 di bonus, ma gli azzurri ne pagarono solo 50 per l'inserimento nella trattativa con il Lille dei cartellini di Oreste Karnezis e di tre giovani della Primavera, Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori, valutati complessivamente 20 milioni. Lo scorso gennaio i magistrati avevano ravvisato il reato di falso in bilancio e adesso toccherà alla difesa di De Laurentiis portare le sue argomentazioni e capire se c'è ancora margine con la giustizia ordinaria per evitare il processo.

Al momento non c'è stato ancora nessun rinvio al giudizio e negli ultimi due mesi il patron azzurro ha preparato le sue contro deduzioni per essere scagionato dalle accuse di aver messo a bilancio delle plusvalenze fittizie. Oltre alla giustizia ordinaria, sullo sfondo resta anche la giustizia sportiva che ha aperto un fascicolo proprio relativo a trasferimento di Osimhen al Napoli.