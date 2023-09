Aurelio De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio, l’inchiesta è sull’acquisto di Osimhen La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Un atto dovuto quello dei pm romani, dopo la ricezione degli atti. Il procedimento è legato a presunte plusvalenze fittizie relative all’acquisto di Osimhen.

A cura di Alessio Morra

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati a Roma ed è accusato da falso in bilancio. Un atto dovuto quello dei pm della Procura romana, che scaturisce dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie, relative all'acquisto nel 2020 dell'attaccante Victor Osimhen.

Il passaggio del bomber nigeriano finisce nuovamente in prima pagina. Dopo le indagini della Procura di Napoli, ora tocca a quella di Roma, che ha ricevuto gli atti per competenza. Di questa vicenda se ne parlò già molto nel giugno 2022, quando la Guardia di Finanza effettuò perquisizioni nel centro sportivo di Castel Volturno, a Roma e in Francia, con l'intento di ottenere ulteriori indicazioni da inserire nel fascicolo relativo.

Già un anno fa si provò a capire se c'era stata una sovra-fatturazione e quali erano stati i termini dell'operazione che si era conclusa con l'inserimento nella trattativa di tre calciatori della Primavera, che fecero salire il costo di Osimhen fino a oltre 70 milioni di euro. Destarono sospetti le valutazioni dei calciatori della primavera Palmieri (7 milioni), Mazni (4) e Liguori (4), oltre al terzo portiere Karnezis (5).