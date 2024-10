video suggerito

Danso torna a giocare con il Lens dopo aver fallito le visite con la Roma: non ha anomalie cardiache La Roma aveva rinunciato all'acquisto di Danso per un'anomalia cardiaca riscontrata durante le visite mediche, ma dopo numerosi approfondimenti il Lans ha confermato che il suo difensore non ha nessun problema e potrà continuare a giocare.

A cura di Ada Cotugno

Oltre un mese dopo il trasferimento mancato Kevin Danso può finalmente tornare a giocare con il Lens: il difensore sarebbe dovuto diventare un nuovo giocatore della Roma ma l'affare è saltato dopo le visite mediche che gli hanno riscontrato un'anomalia cardiaca. L'austriaco si era infuriato molto per la vicenda, sostenendo di non aver mai avuto nessun tipo di problema in tanti anni di attività, e adesso potrà finalmente tornare a giocare dopo il via libera ricevuto da parte del suo club.

Dalla fine di agosto il giocatore non è più sceso in campo proprio perché si è sottoposto a controlli approfonditi con diversi medici. Il problema cardiaco apparentemente riscontrato dalla Roma andava indagato con scrupolosità, così da consentirgli di riprendere l'attività senza alcun tipo di rischio. Ma dopo decine di controlli Danso ha finalmente ricevuto luce verde ed è pronto ad aiutare il Lens in questa stagione.

Danso torna in campo con il Lens

Era il 30 agosto quando l'austriaco attraverso una storia Instagram aveva espresso tutto il disappunto per il mancato trasferimento alla Roma. I giallorossi lo avevano scartato dopo le visite mediche, dato che la sua condizione cardiaca non gli avrebbe permesso di giocare in Serie A con le regole vigenti. Danso non sapeva di avere problemi al cuore e mai gli erano stati riscontrati in altri contesti, pur giocando a calcio da moltissimo tempo.

Per questo è ritornato in Francia ma ha dovuto attraversare un periodo di pausa forzata per sottoporsi a nuovi esami. Il suo club non era sicuro di mandarlo in campo, ma con un comunicato ufficiale il Lens ha chiarito ogni dubbio: "Dopo numerosi esami approfonditi con esperti medici di fama mondiale, le potenziali incertezze vengono completamente risolte. Kevin Danso è pronto per il ritorno alle competizioni. Il pilastro della squadra, che ha partecipato agli allenamenti quotidiani, tornerà molto presto sui campi della Ligue 1 McDonald's". Non c'è ancor una data precisa per il suo rientro in campo, dato che dovrà trovare la forma necessaria per affrontare la partita, ma dopo tante settimane la sua vicenda si è finalmente conclusa in modo positivo.