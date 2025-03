video suggerito

Rugbista si accascia dopo il placcaggio, testa contro le ginocchia: arresto cardiaco, condizioni gravi Tragedia nel rugby giovanile francese: nel fine settimana Nicolas Haddad di soli 15 anni è andato in arresto cardiocircolatorio per un placcaggio finito nel peggiore dei modi: “La sua testa ha colpito le ginocchia dell’avversario, non si è più rialzato”. E’ ancora ricoverato in condizioni critiche. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Un momento dei soccorsi al giovane rugbista Nicolas Haddad (fonte: France3)

Si chiama Nicolas Haddad e ha soltanto 15 anni: il giovane rugbista del Saint-Maximin-Brignoles è stato colpito da arresto cardiaco dopo aver placcato un avversario durante una partita contro il Bastia, nella giornata di sabato 15 marzo. Dall'impatto non si è più rialzato da terra: soccorso immediatamente in campo, poi trasportato d'urgenza in ospedale è tutt'ora ricoverato in gravi condizioni. "La testa ha sbattuto violentemente sulle ginocchia dell'altro ragazzo".

Una tragedia che si è consumata tra le giovanili del rugby francese nell'ultimo weekend in occasione della sfida tra due squadre a XV quando al minuto 30 Nicolas Haddad ha effettuato un placcaggio finito nel peggiore dei modi. Una normalissima azione di gioco che nella dinamica fortuita si è trasformata in un dramma, obbligando a interrompere immediatamente la partita e far intervenire gli addetti sanitari e l'ambulanza per cercare di salvare la vita ad Haddad, colpito da un improvviso arresto cardiaco.

La testimonianza: "Ha sbattuto la testa, non si è più rialzato dal campo"

Uno dei giocatori presenti al momento del durissimo contatto di gioco ha poi raccontato nel dettaglio quanto accaduto in campo: "Durante un'azione compiuta da un giocatore del Bastia, Haddad si è avvicinato per placcarlo e purtroppo, cadendo, ha sbattuto la testa contro le ginocchia. E' rimasto incosciente, ha iniziato ad avere convulsioni ed è andato in arresto cardiorespiratorio" ha poi ancora spiegato, raccontando anche i minuti successivi. Le Ponettes, la formazione di rugby femminile che aveva appena terminato la partita, hanno prestato il primissimo soccorso mentre si spettava l'arrivo dei pompieri: "Quando è arrivata l'ambulanza, hanno preso il controllo della situazione prima di trasportarlo d'urgenza in ospedale."

Le condizioni di Haddad ancora critiche: il club supporta hli altri giovani giocatori con uno psicologo

Secondo i media francesi, Nicolas Haddad lunedì, due giorni dopo l'arresto cardiaco, era ancora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni e nella giornata di domenica il club ha pubblicato un messaggio sui social media: "Il nostro pieno sostegno va a Nicolas Haddad, giocatore con doppia licenza dei cadetti RCT Passion Gaudermen e del club Saint Maximin/Brignoles, che ha subito un grave trauma cranico durante una partita a Bastia ieri. Sii forte, Nicolas, la famiglia RCT è con te". A fronte del dramma che sta vivendo il club, il Saint-Maximin ha tenuto anche una riunione con gli altri ragazzi della squadra, alla quale ha partecipato uno psicologo: "Siamo aiutati anche dalla lega di rugby. C'erano una ventina tra giovani giocatori e tutti gli allenatori" ha spiegato Fabrice Gilbert, il presidente. "Tutti siamo coinvolti e il pensiero va soprattutto ai genitori".