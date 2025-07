Il culturismo rischia di perdere il suo Re, Ronnie Coleman: l’8 volte Mr Olympia in gravi condizioni

Il mondo del culturismo è in ansia per il suo Re: Ronnie Coleman, 61enne ex campione e attuale detentore del record assoluto di otto titoli di Mr Olympia è stato ricoverato in ospedale. “Condizioni complesse” per una infezione sanguigna di origine sconosciuta, dovrà sottoporsi anche ad un intervento chirurgico.

Ricoverato in ospedale agli inizi di luglio per una infezione al sangue, il "Re" indiscusso del mondo del bodybuilding, Ronnie Coleman versa ancora in gravissime condizioni. Il più grande culturista di sempre dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico: "Teniamo vive le speranze" ha fatto sapere la famiglia, ma non si è ancora scoperta la fonte dell'infezione.

Ronnie Coleman in gravi condizioni: "Ha una infezione sanguigna"

La notizia aveva sconvolto il mondo del bodybuilding e non solo quando era stato confermato l'improvviso ricovero del 61enne ex Mister Olympia per ben otto edizioni differenti, uno dei più amati e tra i più forti in assoluto del settore. A divulgare il tutto, comprese le gravi condizioni di salute di Coleman era stata la stessa famiglia per fare il punto della situazione ed evitare speculazioni sulla vicenda privata. Ronnie era stato trasferito in una struttura medica specializzata "per ricevere le cure di massimo livello disponibili", aveva scritto la famiglia sui social all'indomani dell'entrata in clinica avvenuta il 1° luglio. In condizioni più che serie a causa di una infezione al sangue.

Come sta Ronnie Coleman dopo il ricovero: "Necessario anche un intervento chirurgico"

Ronnie Coleman era già in "condizioni complesse" con i medici che a distanza di settimane non hanno ancora individuato la reale causa dell'infezione sanguigna. "Ci sono stati incoraggianti segnali di progresso e il suo team medico sta lavorando 24 ore su 24 per supportare la sua guarigione" ha ribadito la famiglia dell'ex campione di culturismo. "In questa fase sono in corso valutazioni e trattamenti chiave e Ronnie continua a combattere con la forza e la resilienza che lo contraddistinguono". Purtroppo però tutto si è ulteriormente complicato: "Durante una recente tornata di ulteriori analisi" si legge nella nota dei familiari, "i medici hanno identificato un ulteriore problema di salute che richiederà un intervento chirurgico. Questo intervento è previsto nei prossimi giorni".

Chi è Ronnie Coleman: il Re del culturismo, otto volte Mr. Olympia

Ronnie "The King" Coleman detiene attualmente il record assoluto per il maggior numero di titoli di Mr. Olympia conquistati: ben otto, oltre a 26 titoli vinti della International Federation of Fitness and Bodybuilding (IFBB). Coleman si è ritirato nel 2007 ed è entrato a far parte della International Sports Hall of Fame dal 2016. Negli ultimi anni, i primi segnali di cattiva saluto che lo costrinsero ad usare sempre più spesso una sedia a rotelle a causa dei suoi problemi alla schiena.