video suggerito

Danso polemico dopo le visite non superate con la Roma: “Interpretazioni irritanti e incomprensibili” L’affare saltato con la Roma ha indispettito Danso che non si aspettava i risultati visti dopo le visite mediche che hanno condizionato l’operazione: “Sono deluso e sconvolto, non sono mai state riscontrate irregolarità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il giorno dopo si fa sentire forte la voce di Kevin Danso. Il difensore sarebbe dovuto essere il nuovo innesto della Roma ma non ha superato le visite mediche. Durante i test sono state riscontrate anomalie che hanno fatto saltare completamente l'affare e hanno fatto infuriare il difensore: non si spiega i risultati e annuncia che ci saranno nuovi cambiamenti nei prossimi giorni.

Il messaggio di Danso

Tutto era pronto per il passaggio alla Roma, ma il risultato delle visite mediche non ha permesso a Danso di poter firmare il contratto con la squadra giallorossa. Il difensore austriaco non vedeva l'ora del trasferimento in Italia ma nel giro di poche ore il suo sogno si è trasformato in un incubo.

Sul suo profilo Instagram ha rotto il silenzio per la prima volta mostrandosi polemica: "Sono deluso e sconvolto per gli eventi degli ultimi giorni e per il mancato trasferimento alla Roma. Soprattutto, sono molto sorpreso dal presunto motivo del fallimento del trasferimento. Sia i medici della Federcalcio austriaca che quelli del Lens mi hanno monitorato attentamente e mi hanno visitato regolarmente negli ultimi anni. La più recente all’inizio della stagione sportiva con il Lens e non sono mai state riscontrate irregolarità".

Leggi anche Tensione tra Mancini e De Rossi dopo Cagliari-Roma: la smentita del difensore e il retroscena

All'inizio di questa stagione dunque non gli era stata riscontrata nessuna problematica, come confermato anche dal Lens attraverso un comunicato ufficiale, e Danso non si spiega l'esito degli esami che hanno fatto bloccare il trasferimento. La rabbia per la trattativa saltata è tutta nell'ultima parte del messaggio: "Pertanto, le interpretazioni del controllo medici a Roma sono irritanti e completamente incomprensibili per me e il mio team. Ora discuterò la mia situazione con i responsabili del Lens e della Federcalcio austriaca e mi preparerò per ciò che mi attende".