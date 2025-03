video suggerito

Hummels stizzito: "Appena posto una foto a Roma scoppiano le polemiche". E Ranieri lo spalleggia Mats Hummels è finito in un turbinio di polemiche a causa di un paio di foto e di un commento social che ha portato qualcuno a pensare che il difensore polemizzasse con Ranieri. Ma sia il tedesco che l'allenatore della Roma hanno smentito ogni polemica.

A cura di Alessio Morra

Mats Hummels è un noto calciatore della Roma, che si può vantare di una carriera straordinaria. Il difensore tedesco ama pure molto i social network. Diffonde i suoi pensieri, fa i complimenti agli amici che ottengono ottimi risultati nel mondo dello sport, e posta anche tante foto private. L'ultima ha innescato una serie di polemiche, che lui stesso, con una stories, ha provato a spazzare via. Polemica che non esiste nemmeno per Ranieri, tirato in ballo da chi ha acceso il fuoco.

Il post di Hummels che sembrava polemico

Nella giornata di martedì, l'ex di Bayern e Borussia ha postato una serie di scatti, nei quali lo si vede immortalato a Roma, la Città Eterna, che si sta godendo in tutta la sua bellezza. A corredo di quelle foto ha scritto: "L'Oscar per la miglior vacanza va…". Quella frase era un ovvio richiamo alla Notte degli Oscar del Cinema, ma qualcuno l'ha presa come una polemica nei confronti di Ranieri, che lo ha escluso dall'ultima partita di campionato. Il fuoco si è attizzato rapidamente, tra l'altro a poche ore dalla sfida di Europa League con l'Athletic Bilbao.

Ranieri risponde piccato: "Perché cercate sempre la polemica?"

A Ranieri è stata posta una domanda su quale frase e quelle foto. Il tecnico non vede alcun tipo di polemica e anzi ha risposto per le rime: "Ma perché cercate sempre la polemica? Capisco quanto le cose vanno male. È un tedesco che ama visitare Roma che è una città bellissima, andiamo d’amore e d’accordo. Non vedo il problema".

Hummels posta una stories e chiude la polemica, che non c'è

E Hummels ha messo il punto esclamativo. Nessuna polemica, il suo intento era chiaro. Ma c'è stato bisogno di una stories, con un'espressione che è tutto un programma. Mimica si da attore: "Ogni volta che posto una mia foto a Roma, la gente mi scrive ‘Vacanza a Roma', proprio per questo ci ho scherzato nel mio ultimo post. Pazzesco che qualcuno lo abbia chiesto in maniera critica a mister Ranieri, che io rispetto molto".