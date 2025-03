video suggerito

Il prestito di Nzola al Lens scatena le polemiche: il club gli nega un bonus dopo l'espulsione Nzola è il capocannoniere del Lens con 6 gol segnati, ma il prestito dalla Fiorentina sta andando malissimo: un gesto di stizza contro l'arbitro ha aperto una crepa.

A cura di Ada Cotugno

Il prestito di M'bala Nzola al Lens sta procedendo piuttosto male: l'attaccante è arrivato a titolo temporaneo dalla Fiorentina, ma dopo i primi mesi ha trovato grandi problemi all'interno del nuovo ambiente che adesso è completamente spaccato a causa del suo comportamento. Nelle ultime settimane la situazione è precipitata e gli sono stati tagliati addirittura alcuni bonus presenti nel contratto dopo l'espulsione rimediata alla fine di febbraio contro il Nantes che ha suscitato enormi polemiche

L'angolano aveva rimediato una squalifica per aver scagliato con violenza il pallone verso l'arbitro 16 minuti dopo il suo ingresso in campo, un gesto che il suo club ha visto come mancanza di etica e che gli è costato tutta la reputazione che era riuscito a costruirsi. Per questo motivo anche il suo ritorno in campo non è stato atteso con grande entusiasmo e ormai una riconferma da parte dei francesi appare davvero difficile.

Nzola emarginato al Lens

È difficile che la squadra francese scelga di esercitare il diritto di riscatto con la Fiorentina: con 10 milioni il Lens potrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma la situazione di Nzola è precipitata e adesso nel club sono tutti contro di lui. La crepa si è aperta alla fine di febbraio, quando con un gesto di stizza ha lanciato il pallone contro l'arbitro appena 16 minuti dopo il suo ingresso in campo. Lo sfogo non è piaciuto alla società che ha deciso di annullargli un bonus presente nel suo contratto per motivi etici.

Nessuno al Lens è dalla sua parte, nonostante sia il capocannoniere della sua squadra con 6 gol segnati in questa stagione. Nzola è tornato in campo lo scorso weekend ma non è riuscito a lasciare il segno e a trovare il riscatto che tutti si aspettavano da lui. L'allenatore gli è andato più volte contro e anche in privato hanno avuto colloqui piuttosto bruschi, segno di una frattura che ormai non si può più sanare.