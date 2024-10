video suggerito

Juric a rischio esonero in Monza-Roma, sullo sfondo l’ipotesi del clamoroso ritorno di De Rossi Ivan Juric è clamorosamente in discussione a meno di tre settimane dal suo arrivo a Roma. Il tecnico croato si gioca la panchina contro il Monza, sullo sfondo c’è De Rossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Ivan Juric sarebbe già in discussione. Il tecnico croato, che è stato ingaggiato lo scorso 18 settembre, sembrerebbe già a un passo dal giocarsi la panchina. La partita tra il Monza e la Roma potrebbe essere decisiva per il suo futuro, con De Rossi che tecnicamente sarebbe in pole position e potrebbe riprendersi il posto a tre settimane dal clamoroso esonero.

Roma reduce dal brutto ko in Europa League

Juric aveva iniziato bene vincendo subito 3-0 con l'Udinese, poi con molta fatica ha sconfitto il Venezia, Svilar era stato il migliore in campo. Il migliore in campo il portiere lo è stato pure contro l'Elsfborg in Europa League, nella sfida giocata in Svezia che ha segnato un netto passo indietro dei giallorossi, battuti 1-0. Juric dopo la partita aveva detto di aver visto cose buone e aveva difeso la squadra, ma la sua difesa d'ufficio non aveva convinto. E ora l'ex di Torino e Verona sarebbe in bilico, così scrive il Corriere dello Sport che sostiene che in caso anche di pareggio a Monza i dirigenti giallorossi potrebbero prendere una decisione clamorosa: e cioè esonerare Juric e richiamare, a furor di popolo, Daniele De Rossi.

Perché il ritorno di De Rossi non sarebbe impossibile

L'addio dell'ormai ex CEO Lina Souloukou apre a questo scenario, che sarebbe clamoroso qualora si realizzasse. De Rossi molto probabilmente tornerebbe più che volentieri per mille motivi. I Friedkin potrebbero tornare sui propri passi e considerato che c'è ancora una lunghissima stagione da giocare sanno che nulla è perduto né in Italia né in Europa. E la sosta per le nazionali, diventato un croce via per gli allenatori in difficoltà, potrebbe agevolare tutti. Ma c'è una partita alle porte, importante, contro il Monza, ultimo in classifica e unica squadra di Serie A senza vittorie, che la Roma affronterà domenica alle ore 18.