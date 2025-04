video suggerito

Giampaolo lascia l’intervista in TV: “Mi assumo tutte le responsabilità”. Rischia l’esonero dal Lecce Il Lecce ha perso 3-0 in casa con il Como. Marco Giampaolo, che non vince da tre mesi, nell’intervista rilasciata a caldo a DAZN dopo aver risposto alla prima domanda è andato via. Adesso rischia la panchina. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Lecce non vince da tre mesi, è ancora quartultimo, ma il trend è tremendamente negativo e nel giorno di Pasqua c'è Empoli-Venezia, le squadre che seguono in classifica. Il 3-0 incassato dal Como è stata una mazzata vera. Dopo la partita si è presentato per l'intervista di rito Marco Giampaolo, il tecnico abruzzese dopo una disamina puntuale e molto dura, però, ha lasciato di punto in bianco la postazione salutando tutti.

"Mi dispiace. Non mi va di giustificare nulla"

Onesto come pochi, Giampaolo nel post-partita di Lecce-Como è stato durissimo, in primis con sé stesso. Poi ha ammesso il rammarico per i caldissimi tifosi e soprattutto non ha giustificato nulla della partita, assumendosi le proprie responsabilità parlando a DAZN: "Mi assumo la responsabilità, chiaramente sono allenatore e me l'assumo. Mi dispiace moltissimo per i tifosi, 28.000. Mi dispiace per quelli che erano a casa, comunque, di farlo Lecce. Mi dispiace per il club. In questi casi c'è poco da dire, quando subisci tre reti, poi puoi andare a cercare una al novantesimo, una all'ottantacinquesimo, eccetera. Sono sempre tre gol, quindi non mi va di giustificare nulla. Mi prendo tutte le responsabilità del caso, quindi in questo momento c'è grandissima delusione".

Giampaolo ora rischia l'esonero

Chiuso il concetto, Giampaolo ha piantato in asso l'intervista, non prima di ringraziare e salutare cordialmente: "Vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio. Parlate voi della partita, grazie". Il tecnico apparentemente non è a rischio, ma considerato anche il periodo complicato, e la sfilza di risultati negativi, uno dietro l'altro, non si può escludere un cambiamento per la guida tecnica per il Lecce, che aveva sostituito Gotti con Giamapolo lo scorso autunno.