Diao fa sprofondare il Lecce, la zona retrocessione è ad un passo: il Como vince 3-0 Il Lecce sprofonda in casa contro il Como e ora la squadra di Giamapolo rischia grosso. Fabregas si impone con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Diao e al gol di Goldaniga.

A cura di Vito Lamorte

Il Lecce sprofonda in casa contro il Como e ora la squadra di Marco Giamapolo rischia grosso. Cesc Fabregas si impone con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Diao e al gol di Goldaniga. I salentini restano a +2 sulla zona retrocessione ma potrebbero subire il sorpasso di Empoli o Venezia, che si affrontano in uno dei tanti scontro salvezza previsti in questo finale di campionato.

Prosegue il brutto periodo del Lecce, che ha raccolto solo 3 punti nelle ultime 10 partite e non riesce ad uscire da questa situazione: settima sconfitta nelle ultime otto partite. Tutt'altro umore vive il Como, che ha messo il bollino di garanzia sulla sua permanenza in Serie A grazie a questa vittoria: i lariani hanno 39 punti e possono dirsi praticamente salvi.

Diao fa sprofondare il Lecce, Giampaolo ora rischia grosso

Protagonista allo stadio Via del Mare è Assane Diao, che ha aperto e chiuso le marcature in favore dei lariani. L'attaccante spagnolo ha sfruttato gli assist di Paz e Strefezza e, a tu per tu, con Falcone è stato bravo sempre a trovare l'angolo giusto per battere il portiere avversario. Otto gol in campionato per l'ex Betis.

Torna al gol anche Goldaniga dopo cinque anni: il difensore del Como ha insaccato di testa un cross ottimo di da Cunha dalla sinistra e ha chiuso il match nel momento in cui il Lecce stava provando a mettere in campo lo sforzo maggiore per tentare di riaprire il match.

Lecce-Como, il tabellino

RETI: 33′ e 91′ Diao, 84′ Goldaniga.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly (46′ Berisha), Ramadani (79′ Rebic); Pierotti (54′ N’Dri), Helgason (54′ Pierret), Morente (69′ Banda); Krstovic. A disp. Früchtl, Samooja, Rafia, Guilbert, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. All. Marco Giampaolo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle (45+1′ Moreno); Perrone (82′ Engelhardt), Da Cunha; Ikone (68′ Strefezza), Paz (82′ Caqueret), Diao; Douvikas (82′ Gabrielloni). A disp. Reina, Iovine, Alli, Cutrone, Jack, Fadera, Braunöder, Smolcic, Van der Brempt, Azon. All. Cesc Fabregas.

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno (Giallatini-Colarossi; IV Galipò; VAR Marini-Fabbri).