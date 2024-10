video suggerito

Juric difende la Roma dopo il ko con l'Elfsborg: "Per me abbiamo fatto passi in avanti impressionanti" Ivan Juric ha parlato al termine della partita che la sua Roma ha perso contro l'Elfsborg in Europa League nel secondo turno della competizione. Il tecnico dei giallorossi difende la prova dei suoi nonostante il ko: "Per me abbiamo fatto passi in avanti impressionanti".

A cura di Fabrizio Rinelli

Ivan Juric ha parlato al termine della partita che la sua Roma ha perso contro l'Elfsborg in Europa League nel secondo turno della competizione. Il tecnico dei giallorossi ha analizzato la partita della sua squadra nel corso dell'intervista rilasciata a Sky. Al tecnico viene chiesto del perché la Roma non sia stata brillante questa sera e in generale viene fatto presente come per certi versi i giallorossi non siano piaciuti: "Non sono d'accordo con la tua visione di partita – dice subito Juric -. Sicuramente c'è da migliorare sulle ripartenze, ma ho visto una partita completamente diversa dalla tua visione. A volte vanno così le partite, abbiamo tirato tantissimo ma non ho visto una partita negativa".

Juric difende subito la prova della sua squadra non negando chiaramente come ci siano ancora tante cose da migliorare: "Quello che noto sono le coperture preventive, a volte non siamo abbastanza aggressivi, ma abbiamo anche creato bene". Juric però non vuole buttare via tutto, anzi, difende completamente quanto visto dalla squadra in campo.

Juric vede nella sua Roma ampi margini di miglioramento

L'analisi di Juric sulla Roma è globale. Il tecnico non si ferma tanto sugli aspetti tattici e tecnici, quanto su quelli relativi all'atteggiamento mostrato: "Abbiamo fatto secondo me tante cose buone anche se negli ultimi metri dobbiamo migliorare, però tantissime cose positive e non voglio buttare tutto, si può fare sempre molto meglio nonostante il risultato assolutamente negativo". A questo punto l'allenatore giallorosso, arrivato dopo l'esonero a sorpresa di Daniele De Rossi, riferisce addirittura di aver visto dei passi in avanti notevoli questa sera.

"È inutile pensare alla rosa in questo momento che per me ha qualità, sono molto soddisfatto di tantissime cose, ma adesso bisogna concentrarsi sulle partite, lavoriamo tanto sui video perché ci sono tante partite – aggiunge Juric -, ma già oggi abbiamo fatto passi in avanti per me impressionanti a livello di gioco e pensare a cosa manchi nella rosa secondo me è controproducente". Poi una battuta su Soulè: "Ha qualità, si dà da fare, non riesce ad esprimersi al meglio ma col tempo crescerà – spiega -. Ha fatto un anno a Frosinone e ora è a Roma, bisogna farlo lavorare".