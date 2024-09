video suggerito

Lina Souloukou si è dimessa, Roma nel caos: era finita sotto scorta dopo l’esonero di De Rossi La Roma ha annunciato le dimissioni della CEO Lina Souloukou, finita sotto accusa dopo l’esonero di Daniele De Rossi: era finita sotto scorta da due giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni come Amministratore Delegato della Roma: l'esonero di Daniele De Rossi ha creato una reazione a catena in casa giallorossa che ha portato anche all'addio della manager, accusata dai tifosi di essere la principale responsabile della decisione sull'ormai ex allenatore. L'avvocata greca era finita sotto scorta dopo il caos creato negli ultimi giorni dalla tifoseria e adesso ha preso la decisione di lasciare il suo incarico.

Lina Souloukou si è dimessa

La CEO della Roma era finita al centro della bufera dopo l'esonero di De Rossi e addirittura era finita sotto tutela dopo le rappresaglie della tifoseria che l'aveva individuata come unica colpevole della situazione. Secondo l'Adnkronos il dispositivo era ormai scattato da 48 ore, quando nella capitale erano comparsi striscioni e adesivi contro la società e contro di lei. Addirittura i suoi figli di 3 e 8 anni erano stati scortati per poter raggiungere le rispettive scuole e svolgere normalmente le lezioni.

Una situazione complicatissima da gestire e durante la quale Souloukou ha mantenuto assoluto silenzio, senza sbilanciarsi sulle decisioni riguardo l'ex allenatore. Ma adesso ha deciso di rassegnare le dimissioni. A comunicarlo è stato la stessa Roma sui suoi canali ufficiali: "L’AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali".

Il caos era scoppiato nella capitale all'annuncio dell'esonero di De Rossi, una scelta che la tifoseria non ha mai condiviso. A Trigoria si vociferava che tra i due il rapporto fosse ormai incrinato, al punto da portare alla rottura totale: Souloukou è stata al centro di una durissima contestazione che andava avanti da diversi giorni e che l'ha portata a prendere questa decisione drastica.