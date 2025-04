video suggerito

Juric via anche dal Southampton dopo l’esonero alla Roma: “Il peggior tecnico di sempre in Premier” Ivan Juric ha lasciato la guida del Southampton dopo la retrocessione aritmetica arrivata dopo la sconfitta contro il Tottenham. Secondo il tablod britannico The Sun è “il peggiore allenatore della storia della Premier League”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ivan Juric ha lasciato la guida del Southampton dopo la retrocessione aritmetica arrivata dopo la sconfitta contro il Tottenham. L'allenatore croato chiude anzitempo un'altra avventura in questa stagione dopo quella terminata malissimo con la Roma in autunno: una stagione davvero terribile per l'ex centrocampista.

Secondo il tablod britannico The Sun è il peggiore allenatore della storia della Premier League: "Ivan Juric lascia il Southampton ed è ufficialmente il peggior allenatore della storia della Premier League dopo la retrocessione del club". Parole durissime.

"Juric è il peggior tecnico di sempre in Premier": in Inghilterra sono spietati

Juris era sbarcato in Premier League il 21 dicembre scorso, dopo l'esonero alla Roma, e la situazione del Southampton era già complessa ma alla guida dei Saints ha raccolto solo quattro punti in 14 partite, con una media di soli 0,29 punti per partita. Per questo motivo Ivan Juric, la cui avventura inglese è durata poco più di 100 giorni, secondo il The Sun è "il peggior allenatore che abbia mai allenato in Inghilterra per più di dieci partite".

Leggi anche Il Southampton di Juric retrocede con sette giornate d'anticipo: è la peggior squadra della Premier

Juric via dal Southampton, il comunicato ufficiale

Dopo la sconfitta contro il Tottenham nell'ultimo turno di campionato, e la conseguente retrocessione aritmetica in Championship, Ivan Juric e il Southampton hanno deciso di separare le loro strade. L'ex allenatore della Roma ha incassato 12 sconfitte in 14 partite alla guida dei Saints in una stagione da dimenticare.

Questa la nota ufficiale del club inglese.

Possiamo confermare che oggi abbiamo raggiunto un accordo con il nostro responsabile della prima squadra maschile, Ivan Jurić, per concludere il suo percorso al club. Ivan è arrivato a Southampton in un momento difficile e fu incaricato di cercare di migliorare una squadra in una situazione difficile. Purtroppo non abbiamo visto progredire le performance come speravamo, ma ringraziamo Ivan e il suo staff per l'onestà e il duro lavoro che hanno combattuto contro le avversità per tenerci aggiornati. Con la retrocessione in campionato ormai confermata, riteniamo importante dare un po' di chiarezza a tifosi, giocatori e staff sul futuro che ci dirigiamo verso un'estate molto importante. Il processo di ricerca di un nuovo manager che ci guidi mentre cerchiamo di assicurarci un immediato ritorno in Premier League è ora iniziato ed è guidato dal direttore tecnico del gruppo Johannes Spors. Nel frattempo, Simon Rusk ha accettato di assumere il comando della squadra come direttore ad interim per le restanti sette partite di questa stagione e sarà assistito da Adam Lallana. Restiamo incredibilmente grati per il costante supporto dei nostri fan. La loro continua dedizione e passione, nonostante quella che è stata una stagione molto dura, è notevole ed è apprezzata da tutti i membri del club. Nonostante le sfide che la retrocessione porterà, il nostro obiettivo è ridare loro un senso di orgoglio nella squadra e nel club.